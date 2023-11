Αθλητικά

Formula 1: Το GP της Βραζιλίας αποκλειστικά σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+ (εικόνες)

Το απόλυτο υπερθέαμα του μηχανικίνητου αθλητισμού, για άλλη μα φορά στους δέκτες μας αποκλειστικά σε ΑΝΤ1 και ANT1+

Τα φώτα της Formula 1 ανάβουν στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας, στην πίστα του Ιντερλάγος, όπου θα πραγματοποιηθεί ο 21ος αγώνας του πρωταθλήματος, που θα μεταδοθεί ζωντανά την Κυριακή, 5 Νοεμβρίου, στις 19:00 από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+.

Οι Βραζιλιάνοι έχουν πάθος με τη Formula 1 και η Formula 1 έχει μακρά ιστορία στη χώρα τους. Στη σύγχρονη ιστορία της Formula 1, από το 1950 έως σήμερα, έχουν αγωνιστεί 32 οδηγοί με καταγωγή από τη Βραζιλία. Τρεις εξ αυτών έχουν στεφθεί παγκόσμιοι πρωταθλητές: Σένα (3), Πικέ (3), Φιττιπάλντι (2). Ένας ακόμη Βραζιλιάνος, ο Ρούμπενς Μπαρικέλο, έχει το ρεκόρ των περισσότερων συμμετοχών (322). Μετά την αποχώρηση του Μάσα, το 2017, δεν έχει αγωνιστεί Βραζιλιάνος στη Formula 1. Αυτό είχε να συμβεί από το 1969. Παρόλα αυτά, τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί και οι κερκίδες στο Ιντερλάγος θα είναι κατάμεστες από εκατοντάδες χιλιάδες Βραζιλιάνους, που θα υποστηρίζουν τους Λατίνους οδηγούς και θα παθιάζονται με τη δράση στην πίστα.

Η πίστα του Ιντερλάγος φτιάχτηκε πριν από 83 χρόνια και έχει φιλοξενήσει αγώνα Formula 130 φορές. Έχει μήκος 4309m και μοναδικά χαρακτηριστικά: Βρίσκεται σε υψόμετρο 800m, περιλαμβάνει 14, ως επί το πλείστο, αργές στροφές και δύο μεγάλες ευθείες με αντίστοιχες ζώνες DRS. Οι κλίσεις στις αεροτομές είναι υψηλές, καθώς το οδόστρωμα είναι λείο αλλά έχει πολλές αναπηδήσεις. Οι μηχανικοί αναγκάζονται να αυξήσουν την απόσταση από το έδαφος, κάτι το οποίο οδηγεί σε μείωση της αεροδυναμικής απόδοσης και διαταράσσει τις ισορροπίες δυνάμεων. Στη διάθεση όλων των ομάδων θα βρίσκονται οι μεσαίες γόμες της γκάμας.

Ο Φερστάπεν κέρδισε στο Μεξικό, την προηγούμενη Κυριακή, για 16η φορά σε 19 αγώνες και με τη φόρα που έχει πάρει δεν αποκλείεται να κερδίσει και τους 3 αγώνες που απομένουν ως το τέλος της χρονιάς. Στη Βραζιλία θα διεξαχθεί ο τελευταίος φετινός αγώνας Sprint. Στη μάχη της 2ης θέσης στους κατασκευαστές ανάμεσα στη Mercedes και στη Ferrari, η γερμανική ομάδα διατήρησε στο Μεξικό το προβάδισμα των 22 βαθμών. Πέρυσι, σ’ αυτή την πίστα, είχε πάρει την πρώτη του νίκη ο Ράσελ για λογαριασμό της Mercedes. Από τους οδηγούς που θα πάρουν εκκίνηση, πολυνίκης είναι ο Χάμιλτον με 3 νίκες. Ο Φερστάπεν έχει κερδίσει εκεί το 2019, ενώ το 2020 δεν έγινε αγώνας λόγω πανδημίας.



Στην εκπομπή «Formula 1 Show», που ξεκινά στις 18:00 στο ΑΝΤ1+, μια ώρα πριν την απευθείας μετάδοση του αγώνα από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+, μπορείτε να παρακολουθήσετε μεταξύ άλλων ένα αφιέρωμα στους μεγάλους Βραζιλιάνους οδηγούς. Στην παρουσίαση της εκπομπής «Formula 1 Show» τον Τάκη Πουρναράκη και τον Πάνο Σεϊτανίδη θα πλαισιώσουν οι Μαρία Θωμά και Κώστας Λεώνης. Στις μεταδόσεις θα βρίσκονται οι Μαρία Ανδρεάδη, Τάκης Πουρναράκης και Πάνος Σεϊτανίδης. Ο Τζώρτζης Μαρκογιάννης θα σχολιάζει από τη θέση του οδηγού τις προσπάθειες των συναθλητών του.



ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΤΟΥ 21ου GRAND PRIX ΣΕ ΑΝΤ1 ΚΑΙ ΑΝΤ1+

Την Κυριακή 5 Νοεμβρίου, στις 19:00, το 21ο Grand Prix της Formula 1 έρχεται αποκλειστικά σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+. Λάβετε θέσεις!

Την εξέλιξη του Grand Prix, μπορείτε να παρακολουθείτε λεπτό προς λεπτό και στο antenna.gr/f1 με πολλά αποκλειστικά βίντεο με τις πιο σημαντικές στιγμές σε real time και ζωντανό σχολιασμό από το gazzetta.gr, ειδήσεις για τα GP, καθώς και άρθρα με την υπογραφή των Τάκη Πουρναράκη και Πάνου Σεϊτανίδη. Όσοι δεν καταφέρνουν να παρακολουθήσουν live τις συγκλονιστικές αναμετρήσεις των οδηγών Formula 1, Formula 2 και Formula 3, μπορούν να κάνουν εγγραφή στο antennaplus.gr για να δουν on demand όλο το περιεχόμενο, καθώς και συναρπαστικά Grand Prix από την χρυσή ιστορία της F1. Οι συνδρομητές τoυ ANT1+ μπορούν να απολαύσουν τους αγώνες από τον υπολογιστή, το smartphone/tablet και τη Smart TV τους, με ταυτόχρονη θέαση σε δύο συσκευές, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.

