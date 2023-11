Πολιτισμός

“Disaster Theories”: Χρυσό βραβείο για τη σειρά ντοκιμαντέρ των Antenna Studios

Tο 3o αποκαλυπτικό επεισόδιο με τίτλο «Ο πλανήτης φλέγεται» βραβεύτηκε στις 28 Οκτωβρίου 2023 στην Κίνα, στο πλαίσιο του «Handle Climate Change Film Festival», όπου έλαβε το Χρυσό Βραβείο.

Το «Disaster Theories», η καθηλωτική σειρά ντοκιμαντέρ των Antenna Studios που προβάλλεται αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+, συνεχίζει να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας. Συγκεκριμένα, το 3o αποκαλυπτικό επεισόδιο με τίτλο «Ο πλανήτης φλέγεται» βραβεύτηκε στις 28 Οκτωβρίου 2023 στην Κίνα, στο πλαίσιο του «Handle Climate Change Film Festival», όπου έλαβε το Χρυσό Βραβείο. O Υvo de Boer, πρώην εκτελεστικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC) παρευρέθηκε στο φεστιβάλ και σχολίασε με ιδιαίτερη συναισθηματική φόρτιση πόσο βαθιά τον επηρέασαν όσα προβάλλει το επεισόδιο «Disaster Theories - Ο πλανήτης φλέγεται».

Το συγκεκριμένο επεισόδιο, που καταγράφει τη ζοφερή πραγματικότητα των φυσικών καταστροφών οι οποίες πλήττουν την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής, έχει ήδη λάβει σημαντικές υποψηφιότητες σε διεθνή φεστιβάλ στην Ιταλία, τη Δανία και την Αλγερία. Ταυτόχρονα, το 1ο επεισόδιο με τίτλο «Από τα έγκατα της Γης» απέσπασε τον Αύγουστο το 3ο Βραβείο Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους στο 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιεράπετρας.

Σε αφήγηση του Βασίλη Μπισμπίκη, μαρτυρίες ανθρώπων που βίωσαν τη σαρωτική δύναμη της φύσης και αναλύσεις κορυφαίων Ελλήνων επιστημόνων που παρακολουθούν τις ταχύτατες μεταβολές των συνθηκών επιβεβαιώνουν τα χειρότερα σενάρια. Σεισμοί, τσουνάμι, κυκλώνες, αιφνίδιες πλημμύρες, πυρκαγιές… κάποτε ήταν θεωρίες καταστροφής, αλλά σήμερα αποτελούν πραγματικότητα.

Οι φυσικές καταστροφές που βιώνει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια έχουν αλλάξει ριζικά τη ζωή των Ελλήνων και έχουν δώσει πλέον νέα σημασία στη λέξη «επιβίωση». Το «Disaster Theories» χτυπά ένα ηχηρό καμπανάκι για το απειλητικό – και όχι τόσο μακρινό – μέλλον, αναδεικνύοντας τόσο την επιστημονική μελέτη και την αναγκαιότητα προετοιμασίας της πολιτείας, όσο και την προσωπική σκοπιά της ανθρώπινης απώλειας και της εικόνας καταστροφής της επόμενης ημέρας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο 4ο επεισόδιο του ντοκιμαντέρ συμμετέχει και ο νέος δήμαρχος του Δήμου Αθηναίων, Δρ. Χάρης Δούκας, ο οποίος καταθέτει τις απόψεις του σχετικά με την ενεργειακή κρίση και τους κινδύνους για την παγκόσμια οικονομία, στο πλαίσιο της εξειδίκευσής του στην ανάπτυξη συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων για την ενεργειακή και κλιματική πολιτική.

Όλος ο κύκλος του «Disaster Theories» είναι διαθέσιμος αποκλειστικά στο ANT1+ με εγγραφή στο www.antennaplus.gr

Συντελεστές

Αφήγηση: Βασίλης Μπισμπίκης

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Τζέτζας

Σενάριο-έρευνα: Έμυ Δημητρακοπούλου

Επιστημονικός Σύμβουλος: Νίκη Ευελπίδου

Εκτέλεση Παραγωγής: Antenna Studios

