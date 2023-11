“The 2Night Show” – Κυριακίδης: Η ορχήστρα κινδυνεύει να γίνει πίστα (βίντεο)

Life

Στο “The 2Night Show” της Δευτέρας υποδέχθηκε τον Στέφανο Κυριακίδη ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Για τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και το πώς η Τεχνολογία επηρεάζει το θέατρο, μίλησε στην εκπομπή “The 2Night Show” της Δευτέρας ο Στέφανος Κυριακίδης.

«Με ενημερώνουν οι εγγονές μου, βλέπω καμιά φωτογραφία», είπε για τα social media, προσθέτοντας πως, «οι 6 φωτογραφίες που έχω ανεβάσει στο Instagram είναι από λάθος, ακολουθώ 31 άτομα, οι εγγονές μου με ελέγχουν».

«Είναι μέσα στην εποχή μας, δεν μπορείς να τα αρνηθείς, αρκεί να τα χρησιμοποιείς για να σε βοηθήσουν και όχι να σε καταποντήσουν και δεν πρέπει να καβαλήσεις το καλάμι. Έχει χαθεί η επαφή, είναι σαν τις παραστάσεις που γίνονται με τα μικρόφωνα», σχολίασε ο Στέφανος Κυριακίδης.

Συνδέοντας τα παραπάνω με την Επίδαυρο και το θέατρο είπε πως, «η ορχήστρα κινδυνεύει να γίνει πίστα. Είναι σκληρό αλλά με πονάει αυτό το πράγμα. Χάνεται η επαφή με τον κόσμο, βάζεις εμπόδια και δεν νιώθεις τον άλλον. Μιλάς σαν να παίζεις με ντουντούκα ή σαν να κάνεις συλλαλητήριο, παίζεις χαμηλά. Δεν γίνεται αυτό, είναι κατάντια».

«Τι να παίξω; Πώς; Ο καθένας με το μικρόφωνό του! Και θα πρέπει να έχεις και πολλούς ακόλουθους ενδεχομένως. Εγώ λοιπόν δεν το μπορώ αυτό», συμπλήρωσε ο ηθοποιός.

