Λάδι: Οδοιπορικό του ΑΝΤ1 για τα φαινόμενα νοθείας (βίντεο)

Ακριβό το λάδι… αλλά προσοχή στη νοθεία. Ρεπορτάζ του Τάσου Τέλλογλου αποκαλύπτει πόσο δύσκολο να διακρίνει κάποιος το νοθευμένο λάδι, που κυκλοφορεί στην αγορά, σε χαμηλότερη τιμή.

Του Τάσου Τέλλογλου

Σε ένα νομό όπως η Μεσσηνία ο Νοέμβρης είναι μήνας σκληρής δουλειάς στα λιοχώραφα. Το λάδι είναι λίγο αλλά πανάκριβο σε σχέση με πέρσυ, η τιμή του εχει ανέβει 80%.

Οι αγρότες προσπαθούν να κρατήσουν μια ισορροπία , ξέρουν ότι όχι κινδυνεύουν να τους μείνει το πολύ ακριβό λάδι αλλά και ο,τι μπορεί να αντικατασταθεί στα εστιατόρεια με λάδια που στην εκτικέττα του μπουκαλιά τους θα φαίνεται ότι είναι ελαιόλαδο ενώ στο περιεχόμενο θα είναι κάτι άλλο.

Για να μας το αποδείξουν μας έδωσαν αυτή τη φωτογραφία, ο εμφιαλωτής σε πλαστικό κάνιστρο δεν φαίνεται. Η ανάλυση στο χημείο δείχνει ότι η περιεκτικότητά του σε σπορέλαιο είναι τουλάχιστον 35% κάτι που δικαιολογεί ότι πωλείται προς μόνο 7,5 ευρώ το λίτρο.

Τα αποτελέσματα του χημείου αποδεικνύουν ότι δεν πρόκειται για εξτρα παρθένο ελαιόλαδο.

Ο συνεταιριστής Σταύρος Αδαμόπουλος από τη Στέρνα γνωρίζει καλά το πρόβλημα. "Ηι νοθεία είναι παλιό πρόβλημα και η αυξηση της τιμής το κάνει χειρότερο", ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Νίκος Λαμπούσης που εχει ελαιοτριβείο λέει ότι το λάδι εχει κοστολόγιο που δεν είναι δυνατόν να συμπιεστεί και ότι η τιμή του θα μείνει ψηλή καθώς όλα ακριβαίνουν.

Αν η τιμή του λαδιού πέσει με αυτά τα κόστη πολλές οικογένειες θα παρατήσουν τα χωράφια τους. Αυτό δεν συμφέρει κανένα. Αλλά ουτε τους παραγωγούς συμφέρει να κυκλοφορεί ελαιόλαδο που δεν είναι λάδι.

Μετά τη συγκομιδή του Νοεμβρίου, τον Δεκέμβριο αρκετοί καταναλωτές - παρά τις εκκλήσεις των αρχών - θα προμηθευτούν το λάδι της χρονιάς από κάποιο γνωστό ή φίλο και όχι από το σούπερ μάρκετ. Αν είναι πραγματικό ελαιόλαδο θα είναι πολύ ακριβότερο από πέρσυ.

