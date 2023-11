Αθλητικά

Οπαδική βία: Συλλήψεις σε Τρίπολη και Θεσσαλονίκη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι εντόπισαν οι αρχές κατά τι διάρκεια ελέγχων. Ποιες οι κατηγορίες για τους συλληφθέντες.

-

Συνολικά 10 άτομα συνελήφθησαν χθες κατά τη διάρκεια ελέγχων, που έγιναν στο Θ. Κολοκοτρώνης στην Τρίπολη και στη Τούμπα Θεσσαλονίκης, από ειδικά συνεργεία της Ελληνικής Αστυνομίας για την πρόληψη της βίας με αθλητικό υπόβαθρο.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία, για -κατά περίπτωση- βία κατά υπαλλήλων, απείθεια, σωματική βλάβη καθώς και παραβάσεις των νομοθεσιών για τον αθλητισμό, τις φωτοβολίδες και τα ναρκωτικά.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των ελέγχων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 11 πυρσοί, τρίφτης, 1,9 γραμμάρια κοκαΐνης, τσιγαριλίκι κάνναβης 1,4 γραμμαρίων καθώς και 3,8 γραμμάρια κάνναβης.

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης: Επίσκεψη στη Γερμανία και συνάντηση με Σολτς

Πειραιάς: Νύφη πήγε στη γάμο της... με το τρόλει! (βίντεο)

Δολοφονία Κατσούρη: DNA Έλληνα οπαδού βρέθηκε σε μαχαίρι που είχε αίμα του