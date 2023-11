Πολιτική

Δένδιας: Εθνικός στόχος η ισχυρή αμυντική βιομηχανία

Τα σχέδια του για την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία, τι έγινε στη συζήτηση των ΜΟΕ με την Τουρκία και το σχόλιο του για τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ.

Η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία επιδιώκει πάντα την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή. Οτιδήποτε ανατρέπει αυτό το περιβάλλον ασφάλειας και σταθερότητας, και εδώ μιλάμε για βίαιη ανατροπή, το είπατε πάρα πολύ καλά, τίποτα δεν είναι φανερό, δεν ξέρουμε τι θα γίνει την επόμενη μέρα, δεν υπάρχει σχεδιασμός επόμενης μέρας ακόμα, οτιδήποτε τέτοιο λοιπόν, προφανώς βλάπτει την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα και άρα τα ελληνικά συμφέροντα.

Αυτό τόνισε ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας, ερωτώμενος εάν ανησυχεί για τα ελληνικά συμφέροντα, όσο παρατείνεται η σύγκρουση στο Μεσανατολικό, σε συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star και στη δημοσιογράφο Μάρα Ζαχαρέα.

Αναφερόμενος στις δυνατότητες της Ελλάδας, ο κ. Δένδιας υπογράμμισε ότι η χώρα μας πρέπει να είναι σε θέση να συντηρήσει τα οπλικά της συστήματα, τα αεροπλάνα, τα πλοία, αλλά και να προχωρήσει σε παραγωγή πυραύλων, ρουκετών, ραντάρ, ασυρμάτων, όπλων και πυρομαχικών.

«'Ολα αυτά είναι απολύτως μέσα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της χώρας μας. Και έχουμε και ένα ανθρώπινο κεφάλαιο το οποίο είναι ζηλευτό. Είναι κρίμα που αφήνουμε νέους ανθρώπους να πηγαίνουν στο εξωτερικό να υπηρετούν άλλες οικονομίες, άλλες κοινωνίες, άλλες Ένοπλες Δυνάμεις, άλλες σημαίες και να μην μένουν στην Ελλάδα και να εμπλουτίζουν την ελληνική βιομηχανία, τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και στην πραγματικότητα και τις ελληνικές εξαγωγές» εξήγησε ο κ. Δένδιας.

«Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε» είπε «είναι να δημιουργήσουμε το πλαίσιο, το θεσμικό πλαίσιο. Το νομοθέτημα είναι ήδη σε τελική φάση σύνταξης».

Ειδικότερα, για την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ) επισήμανε, ότι «έρχεται στο υπουργείο μας γιατί πρέπει να συντηρηθούν τα αεροπλάνα της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας με έναν τρόπο στέρεο... Μέχρι τώρα, υπάρχει μια πολύ μεγάλη σειρά μεταγωγικών αεροπλάνων τα οποία δεν συντηρούνται και μια σειρά ελικοπτέρων που δεν συντηρούνται... Από εκεί και πέρα όμως, υπάρχει ένα ολόκληρο οικοσύστημα το οποίο πρέπει να δημιουργηθεί και το υπουργείο 'Αμυνας πρέπει και αυτό το ίδιο στο DNA του, να αντιληφθεί ότι δεν είναι απλώς ο προϊστάμενος πολιτικός θεσμός των Ενόπλων Δυνάμεων. Έχει μια πολύ ευρύτερη αποστολή και πρέπει να την υπηρετήσει. Η καινοτομία, η αμυντική βιομηχανία, είναι κομμάτι αυτής της αποστολής» ξεκαθάρισε ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας.

Για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, είπε πως «δεν θέλω να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι είναι διαπραγμάτευση περί παντός επιστητού».

«Δεν είναι καν διαπραγμάτευση» εξήγησε. «Τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης είναι μέτρα τα οποία περιγράφονται σε έναν κατάλογο δεκαετίας πριν, είναι 29 μέτρα - αν θυμάμαι καλά απ' έξω - και από αυτά συμφωνούμε ποια θα υλοποιήσουμε ad referendum. Τι σημαίνει ad referendum; Οι ομάδες συνεννοούνται μεταξύ τους και μετά πηγαίνουν στους υπουργούς για να εγκρίνουν ή να μην εγκρίνουν αυτά που οι διαπραγματευτικές ομάδες, οι δύο ομάδες δηλαδή που συζήτησαν τα ΜΟΕ, έχουν αποφασίσει».

Όσον αφορά τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Δένδιας δήλωσε «Δεν μου επιτρέπετε καταρχήν να σχολιάσω τι γίνεται στα εσωτερικά ενός άλλου κόμματος, σε αυτή την περίπτωση της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Μπορώ να εκφράσω όμως μια ευχή. Το σύστημα για να λειτουργήσει χρειάζεται μια στέρεη αντιπολίτευση. Μια αντιπολίτευση δηλαδή η οποία κάνει κριτική στην Κυβέρνηση, προτείνει τις δικές της θέσεις και μέσα από τη σύγκλιση που δημιουργείται, από την ώσμωση που δημιουργείται, από τον διάλογο, καταλήγουμε στο βέλτιστο για τη χώρα. Πρέπει και εμείς, η Νέα Δημοκρατία, να αισθανόμαστε ότι υπάρχει αντιπολίτευση στη χώρα. Άρα, εύχομαι το γρηγορότερο η Κεντροαριστερά να μπορέσει να μορφοποιήσει ένα σχήμα το οποίο να σταθεί απέναντί μας, να μας ασκήσει κριτική και αν θέλετε να μας βοηθήσει να γίνουμε και εμείς καλύτεροι».

