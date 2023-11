Κόσμος

Δικαστήριο Χάγης: Πέντε χώρες ζητούν έρευνα για εγκλήματα πολέμου στην Παλαιστίνη

Ποιες χώρες μιλούν ευθέως για εγκλήματα πολέμου στην περιοχή και καλούν την Εισαγγελία του δικαστηρίου να στοιχειοθετήσει σχετική δικογραφία.

Ο εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) δήλωσε την Παρασκευή πως έλαβε ένα αίτημα από πέντε χώρες για να ερευνήσει την κατάσταση στα Παλαιστινιακά Εδάφη.

Ο εισαγγελέας Καρίμ Καν είπε πως το αίτημα υπέβαλαν η Νότια Αφρική, το Μπαγκλαντές, η Βολιβία, οι Κομόρες και το Τζιμπουτί.

Το ΔΠΔ διεξάγει ήδη μια έρευνα σχετικά με την κατάσταση στην Παλαιστίνη για φερόμενα εγκλήματα πολέμου, που διαπράχθηκαν από τη 13η Ιουνίου του 2014.

