Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι οι κατηγορούμενοι για την απάτη με λαθραία καύσιμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιες οι κατηγορίες που αντυιμετωπίζουν, τι απάντησαν στις απολογίες τους και υπό ποιους όρους αφέθηκαν ελεύθεροι.

-

Eλεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους, οι 17 κατηγορούμενοι για εμπλοκή σε απάτη εις βάρος του Eλληνικού Δημοσίου μέσω της διαδικασίας επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Καυσίμων, υπόθεση που αποκάλυψε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος.

Ανάμεσα σε αυτούς που συνελήφθησαν και πέρασαν σήμερα το κατώφλι του γραφείου της 1ης ειδικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης για να απολογηθούν, είναι ένας τελωνειακός κι ένα στέλεχος του Λιμενικού Σώματος, όπως επίσης ιδιοκτήτες σκαφών παράκτιας αλιείας, πρατηριούχοι υγρών καυσίμων και αλιείς.

Εις βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για φυσική αυτουργία στο κακούργημα της δωροδοκίας–δωροληψίας υπαλλήλου (και για συνέργεια στην πράξη αυτή), την οποία αρνήθηκαν στις απολογίες.

Εισαγγελέας και ανακρίτρια ομόφωνα αποφάσισαν να αφήσουν άπαντες ελεύθερους υπό τους όρους, κατά περίπτωση, της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της μηνιαίας εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα. Στον τελωνειακό και στο στέλεχος του Λιμενικού Σώματος επιβλήθηκε επιπλέον χρηματική εγγύηση, στον πρώτο 10.000 και στον δεύτερο 3.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τη δικογραφία στην οποία περιλαμβάνονται άλλα 57 άτομα, η προκληθείσα ζημιά για το Δημόσιο εκτιμάται ότι ξεπερνάει τις 175.000 ευρώ.

Πηγή φωτογραφίας: Grtimes.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ερντογάν: Με την Ελλάδα μπορούμε να επιλύσουμε τις διαφορές μας σε ορισμένα ζητήματα

Βύρωνας: Παραμένει διασωληνωμένη η 16χρονη μετά από χρήση κοκτέιλ ναρκωτικών

Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο έχει “σμπαράλια” πέφτοντας πάνω σε σταθμευμένο (εικόνες)