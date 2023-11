Κοινωνία

Ελένη Τοπαλούδη: Αγωγή των συγγενών της κατά των δολοφόνων για ηθική βλάβη

Το αίτημα της αγωγής της οικογένειας της άτυχης κοπέλας και το ύψος του ζητούμενου ποσού.

Αγωγή αδικοπραξίας σε βάρος των δολοφόνων της Ελένης Τοπαλούδη, κατέθεσε την Παρασκευή στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου ο δικηγόρος της οικογένειας Ευάγγελος Γκιουγκής.

Με την αγωγή που στρέφεται και εναντίον της οικογένειας των κατηγορουμένων για τη δολοφονία της φοιτήτριας, ζητείται χρηματική αποζημίωση ύψους 980.000 ευρώ.

Μιλώντας στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, ο δικηγόρος ανέφερε ότι η αποζημίωση ζητείται για τη ηθική βλάβη την οποία υπέστησαν οι συγγενείς της φοιτήτριας εξαιτίας της ψυχικής οδύνης τους για την απώλειά της.

