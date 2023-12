Αθλητικά

Euro 2024 - Κλήρωση: Φάρσα με ήχους ερωτικής ταινίας - Ποιος κρύβεται από πίσω (βίντεο)

Επεισοδιακή ήταν η κλήρωσης της φάσης των Ομίλων του Euro 2024. Τα σεξουαλικά βογγητά, η αμηχανία και οι αντιδράσεις...

Επεισοδιακή ήταν η κλήρωση της φάσης των Ομίλων του Euro 2024 πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 2 Δεκεμβρίου, η οποία μάλιστα διακόπηκε από μια φάρσα με ήχους από ερωτική ταινία που ακούστηκαν δυνατά την ώρα που οι ομάδες μάθαιναν την τύχη τους για το τουρνουά του ερχόμενου καλοκαιριού στη Γερμανία.

Τα σεξουαλικά βογγητά ακούγονταν σε ανύποπτες φάσεις της κλήρωσης και όχι συνέχεια. Η κλήρωση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συναυλιών Elbphilharmonie στο Αμβούργο. Οι πρώτοι ερωτικοί ήχοι ακούστηκαν όταν η τελευταία ομάδα (Ελβετία) κληρώθηκε στον όμιλο Α μαζί με τη Γερμανία, τη Σκωτία και την Ουγγαρία.

«Έχει ένα θόρυβο εδώ,.. που τώρα έχει σταματήσει», δήλωσε ο οικοδεσπότης της κλήρωσης και αναπληρωτής γενικός γραμματέας της UEFA, Τζόρτζιο Μαρκέτι, καθώς οι ήχοι έμοιαζαν να σταματούν. «Δεν έχει πια άλλο θόρυβο…», είπε και ετοιμάστηκε να συνεχίσει.

Ωστόσο, μαζί του συνεχίστηκαν και οι ήχοι, αμέσως όταν η Ιταλία κληρώθηκε ως η τελευταία ομάδα στον όμιλο Β’ μαζί με την Ισπανία, την Αλβανία και την Κροατία. Ο προπονητής της Αγγλίας Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ ρωτήθηκε σχετικά και δήλωσε: “Άκουσα κάτι και υπέθεσα ότι γινόταν κάποιο είδος φάρσας, αλλά δεν μπόρεσα να καταλάβω τι ήταν”.

NO WAY THEY PLAYED THE MOANING SOUND IN BACKGROUND ???????????? #EURO2024 pic.twitter.com/AootiUCtHI — ??. (@MadridClout) December 2, 2023

Ο φαρσέρ

Ο γνωστός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Daniel Jarvis, με το παρατσούκλι “Jarvo69”, ανέλαβε αμέσως την ευθύνη για τη φάρσα, δηλώνοντας σε ζωντανή μετάδοση: “Το κάναμε, μπήκαμε εκεί μέσα. Σεξουαλικοί θόρυβοι στην κλήρωση του Euro 2024. Σας αγαπώ παιδιά”.

Ο Jarvis είχε αναλάβει και στο παρελθόν την ευθύνη για ένα παρόμοιο περιστατικό που συνέβη κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης του BBC πριν από τον αγώνα του επαναληπτικού αγώνα του τρίτου γύρου του FA Cup μεταξύ της Γουλβς και της Λίβερπουλ τον Ιανουάριο.

Εκείνο το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση και πολλά γέλια μεταξύ των παρουσιαστών, καθώς ο οικοδεσπότης Gary Lineker και οι ειδικοί Danny Murphy και Paul Ince έπρεπε να αντιμετωπίσουν μια δυνατή ηχογράφηση σεξουαλικών κραυγών που άρχισαν να ακούγονται από το στούντιο. Η τριάδα προσπάθησε αρχικά να συνεχίσει κανονικά την εκπομπή πριν ο Lineker αναγκαστεί να αναγνωρίσει το πρόβλημα.

«Θα σταματήσεις να κάνεις αυτούς τους θορύβους, Danny;», αστειεύτηκε ο Lineker. «Δεν είμαι εγώ», επέμεινε ο Murphy. Η ηχογράφηση συνεχίστηκε για αρκετά λεπτά, με το προσωπικό του BBC να φαίνεται ότι δεν μπορούσε να εντοπίσει τον θόρυβο και να τον απενεργοποιήσει.

Jemand hat sich bei dir #EURO2024 eingehackt und hat stohn Gerausche angemacht ?????????? pic.twitter.com/0pX3ACULg5 — Bilal_2k (@bilalssk21) December 2, 2023

