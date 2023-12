Οικονομία

Νοθευμένο Ελαιόλαδο: Οδηγίες ΕΦΕΤ για την αναγνώρισή του

Τι συμβουλεύει ο οργανισμός τους καταναλωτές για να αποφεύγουν να πέσουν θύματα απάτης επιτηδείων.

Οδηγίες προς τους καταναλωτές εξέδωσε ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), προκειμένου να είναι σε θέση να διαπιστώσουν αν το ελαιόλαδο το οποίο τους προσφέρεται προς αγορά, είναι γνήσιο ή νοθευμένο.

Όπως μεταδίδει ο συντάκτης του ΑΝΤ1 Γιώργος Γρηγοριάδης, πρώτη και βασικότερη ένδειξη για νοθεία στο ελαιόλαδο, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΦΕΤ, αποτελεί το χρώμα και η γεύση του ελαίου. Το χρώμα του ελαιολάδου είναι χαρακτηριστικό, και ανάλογα με την ποικιλία του μπορεί να είναι από ανοιχτό έως σκούρο πράσινο.

Η σημαντικότερη όμως ένδειξη είναι η γεύση και το άρωμα. Τα νοθευμένα έλαια με σπορέλαια έχουν συνήθως οσμή τηγανητής πατάτας, ειδικά όταν η νοθεία έγινε με ηλιέλαιο.

Το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο έχει χαρακτηριστική φρουτώδη οσμή ελιάς, ενώ η γεύση του είναι συνήθως πικρή ή πικάντικη, ανάλογα με την ποιότητά του.

Οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις μπορούν να προστατευθούν από την απάτη ως εξής, σημειώνει ο ΕΦΕΤ:

Να προμηθεύονται ελαιόλαδο μόνο από νόμιμα άρα και ελεγχόμενα σημεία πώλησης .

. Να εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή την ετικέτα του ελαιολάδου που πρόκειται να αγοράσουν η οποία πρέπει να περιέχει τουλάχιστον:

την κατηγορία πώλησης του ελαιολάδου (ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΈΝΟ, ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ). τον αλφαριθμητικό αριθμό έγκρισης της μονάδας τυποποίησης (EL-40-_ _ _). τα στοιχεία του υπευθύνου της επιχείρησης.

Να αποφεύγουν την αγορά ελαιολάδου από πλανόδιους (χωρίς την απαραίτητη άδεια) και ανώνυμους πωλητές.

την αγορά ελαιολάδου από (χωρίς την απαραίτητη άδεια) και πωλητές. Να επιλέγουν με ιδιαίτερη προσοχή την προμήθεια ελαιολάδου μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου , από ιστοσελίδες παραγωγικών ή εμπορικών επιχειρήσεων που διαθέτουν όλες τις εγγυήσεις για την διάθεση επώνυμου ελαιολάδου.

, από που διαθέτουν όλες τις εγγυήσεις για την διάθεση ελαιολάδου. Οι καταναλωτές να προμηθεύονται επώνυμο ελαιόλαδο σε προσυσκευασμένες συσκευασίες, μέγιστης χωρητικότητας 5 λίτρων .

. Οι επιχειρήσεις (εστιατόρια, νοσοκομεία, καντίνες ή άλλες παρόμοιες εγκαταστάσεις) να προμηθεύονται επώνυμο ελαιόλαδο σε προσυσκευασμένες συσκευασίες των 5, 10 , 20, 25, έως και 50 λίτρων .

. Να μεριμνούν ώστε με την παραλαβή του ελαιολάδου να παραλαμβάνουν τις νόμιμες φορολογικές αποδείξεις αγοράς του .

. Να επιλέγουν με προσοχή τους προμηθευτές τους μεταξύ αυτών που διαθέτουν στοιχεία που εγγυόνται την αξιοπιστία τους ( διεύθυνση επιχείρησης, εγκαταστάσεις παραγωγής, εγκυρότητα τιμολογίων και άλλων παραστατικών ) και τη νομιμότητα της διαδικασίας αγοραπωλησίας.

) και τη νομιμότητα της διαδικασίας αγοραπωλησίας. Να επικοινωνούν άμεσα με τον ΕΦΕΤ στο τηλέφωνο 11717 ή μέσω της ιστοσελίδας του για την υποβολή αναφοράς ή καταγγελίας στην περίπτωση, ανεπαρκούς επισήμανσης, δελεαστικής τιμής ή μη φυσιολογικών οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του ελαιολάδου (γεύση, οσμή, χρώμα κ.α.).

