Μητσοτάκης: Το Youth Pass πήρε παράταση (βίντεο)

Το νέο βιντεάκι του πρωθυπουργού... χωρίς καπέλο στο TikTok για το Youth Pass.

«Χωρίς καπέλο αυτή τη φορά, θέλω να σας πω ότι το Youth Pass πήρε παράταση έως τις 12 Δεκεμβρίου. Δεν ξέρω αν βοήθησε το χιούμορ, πάντως τις τελευταίες μέρες οι αιτήσεις αυξήθηκαν κατά 20.000. Επομένως αν δεν το έχετε κάνει ήδη, κάντε το. Μπείτε στη σχετική πλατφόρμα, κάντε την αίτηση! Και για σας που ήδη έχετε κάνει την αίτησή σας, η πρώτη πληρωμή θα γίνει στις 10 Δεκεμβρίου και η δεύτερη στις 21 Δεκεμβρίου».

Με αυτή την ανάρτηση στο TikTok επέλεξε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης να μιλήσει για την παράταση υποβολής αίτησης για το Youth Pass έως τις 12 Δεκεμβρίου αλλά και την αύξηση των αιτήσεων.

Το σύντομο βιντεάκι του πρωθυπουργού κλείνει με ένα χιουμοριστικό στιγμιότυπο με το δημοφιλή σκύλο του Μεγάρου Μαξίμου.