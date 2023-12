Αθλητικά

Στο ANT1+ το Fight Network και ο ευρωπαικός τελικός του PFL στο ΜΜΑ

Το ΑΝΤ1+ φέρνει αποκλειστικά το Fight Network και τον μεγάλο τελικό European Championship του Professional Fighters League (PFL) στο ΜΜΑ.

To ANT1+ εμπλουτίζει συνεχώς το αθλητικό περιεχόμενό του και από αυτή την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου, εντάσσει στην πλατφόρμα το πολύ γνωστό κανάλι μαχητικών αθλημάτων Fight Network, που μεταξύ άλλων φιλοξενεί live μεταδόσεις από κορυφαίες διοργανώσεις, όπως Glory Kickboxing, KSW MMA, BKB, Impact, Invicta, καθώς και διεθνείς αγώνες Judo.

Συγκεκριμένα, μέσα στον Δεκέμβριο το ΑΝΤ1+ θα προβάλλει ζωντανά μέσα από το Fight Network τα events, KSW 89 στις 16 Δεκεμβρίου και Glory Kickboxing 90 στις 23 Δεκεμβρίου.

Μέσα από το καθημερινό 24ωρο πρόγραμμα του αγγλόφωνου Fight Network οι συνδρομητές του ΑΝΤ1+ μπορούν επίσης να παρακολουθούν αφιερώματα σε κορυφαίους μαχητές, ιστορικούς αγώνες από τις καλύτερες στιγμές των μαχητικών αθλημάτων, εκπομπές με αναλύσεις και συνεντεύξεις, ντοκιμαντέρ και πρόσφατους αγώνες όπως BRAVE Combat Federation, CES MMA, New Japan Pro Wrestling, Lion Fight Muay Thai, World Armwrestling League, Ultimate Strongman, Abu Dhabi Grand Slam.

Παράλληλα, μετά από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Professional Fighters League (PFL) που διοργανώθηκε στην Ουάσιγκτον, η πλατφόρμα ΑΝΤ1+ έχει εξασφαλίσει και το επόμενο κορυφαίο αθλητικό γεγονός της χρονιάς του PFL στο ΜΜΑ, τον μεγάλο τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του τουρνουά Professional Fighters League (PFL).

Το κανάλι Combat Sports του ΑΝΤ1+ θα μεταδώσει ζωντανά και αποκλειστικά τον μεγάλο τελικό, από το ρινγκ της 3ARENA στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας, την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου στις 19.00, όπου θα αναμετρηθούν οι καλύτεροι μαχητές της Ευρώπης, που υπόσχονται ένα υπερθέαμα με ένταση και συναρπαστικές στιγμές στους λάτρεις των μαχητικών αθλημάτων, με διακύβευμα 4 ζώνες πρωταθλητών PFL MMA και πολύ μεγάλα χρηματικά έπαθλα.

Το ΑΝΤ1+ μετά το Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC), το σκληρό Power Slap, τις θεαματικές μάχες του ΖΜΑΚ, το τουρνουά Professional Fighters League (PFL) και το καναδικό κανάλι Fight Network, καθιερώνεται ως η απόλυτη streaming πλατφόρμα των μαχητικών αθλημάτων στην Ελλάδα.

