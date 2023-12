Οικονομία

Έκτακτα επιδόματα Χριστουγέννων: Πότε πληρώνονται

Ο υφυπουργός Εργασίας, Βασίλης Σπανάκης, στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Στούντιο με Θέα» για τα έκτακτα επιδόματα, το νέο ασφαλιστικό, την ακρίβεια και την οπαδική βία.

Στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Στούντιο με Θέα» μίλησε ο υφυπουργός Εργασίας, Βασίλης Σπανάκης για τις έκτακτες ενισχύσεις ενόψει των Χριστουγέννων, ενώ αναφέρθηκε και στον τραυματισμό του αστυνομικού στου Ρέντη.

Για το ζήτημα της οπαδικής βίας θα γίνει σήμερα σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. «Σε λίγες ώρες γίνεται διευρυμένη σύσκεψη, για να δούμε τι γίνεται με το θέμα», σημείωσε ο Βασίλης Σπανάκης, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση έχει κάνει πολλά βήματα» στην αυστηροποίηση των ποινών.

«Πρόθεση της κυβέρνησης είναι να αυστηροποιηθεί το πλαίσιο, κυρίως στους αγωνιστικούς χώρους», είπε και κληθείς να σχολιάσει το γεγονός ότι, «25 σεσημασμένοι μπαινοβγαίνουν στο γήπεδο», είπε πως το θέμα αυτό είναι «υπό εξέταση».

Για το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο, το οποίο πρόκειται να ψηφιστεί τις επόμενες ημέρες ο υφυπουργός Εργασίας είπε ότι, «λύνει πάνω από 100 προβλήματα διαφορετικών κλάδων.

Έχει σημαντικές διατάξεις, όπως, η εργασία των συνταξιούχων και οι αυξήσεις για δεύτερη φορά μέσα στο 2023 για τις συντάξεις, οι οποίες θα δοθούν 18- 22 Δεκεμβρίου».

Τότε θα δοθούν και οι έκτακτες ενισχύσεις σε συνταξιούχους, ΑμεΑ και ευάλωτους πολίτες, όπως ενημέρωσε ο Βασίλης Σπανάκης.

«Η αύξηση των συντάξεων εξαρτάται από τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη», είπε και χαρακτηρίζοντας «προσωρινό και εισαγόμενο τον πληθωρισμό», τόνισε ότι, «οι αυξήσεις θα είναι μόνιμες και όχι μόνο, θα έρθουν κι άλλες».

