Νέα Αριστερά – Τζανακόπουλος: Είμαστε “ανοιχτοί” σε διάλογο

Ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς στον ΑΝΤ1 για την πρώτη δημοσκόπηση, τον Κασσελάκη, τον Τσίπρα και τις συνεργασίες.

Στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Στούντιο με Θέα» μίλησε ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Δημήτρης Τζανακόπουλος και κληθείς να σχολιάσει την πρώτη δημοσκόπηση στην οποία εμφανίζεται η παράταξη, σημείωσε πως «είναι πολύ νωρίς για δημοσκοπήσεις».

«Απαντώντας» στο σχόλιο Κασσελάκη περί «αυλικών», είπε ότι, «πρόκειται περί χυδαιότητας, έχει πει διάφορα κατά καιρούς, μας έχει συνηθίσει» και πρόσθεσε: «να τον χαίρονται εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας. Αυλικούς χαρακτηρίζει κάποιους από την κυβέρνηση του 2015 -2019. Κάποιος πρέπει να του εξηγήσει τι έχει συμβεί τότε, ώστε να μπορεί να τοποθετιέται».

«Ουδέποτε ζητήσαμε από τον Τσίπρα να παρέμβει σε μία πολιτική αντιπαράθεση», είπε προσθέτοντας πως «είναι δικό του θέμα αν θα μιλήσει ή όχι».

Για την πληθώρα αριστερών κομμάτων, ανέφερε ότι, «ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να αποτελέσει αξιόπιστη αντιπολίτευση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, ενώ το ΠΑΣΟΚ είναι καθηλωμένο και έτσι υπάρχει κενό, που δεν εκφράζεται από τα υπάρχοντα πολιτικά κόμματα».

«Είμαστε ανοιχτοί στον διάλογο και εκεί που μπορούμε να διαμορφώσουμε κοινοβουλευτικές συγκλίσεις, όμως δεν βλέπουμε μια ευρύτερη πολιτική συμπόρευση αυτήν τη στιγμή», είπε και ανέφερε χαρακτηριστικά ότι, δεν θα μπορούσε να συμφωνήσει η Νέα Αριστερά με το ΠΑΣΟΚ στη συζήτηση για αναθεώρηση του άρθρου 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.

Όπως κατέληξε ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, «η Νέα Αριστερά θα φέρει μια εναλλακτική ατζέντα» σε μια σειρά κρίσιμων ζητημάτων, όπως τα εργασιακά και η κλιματική κρίση.

