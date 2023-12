Life

Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού - ΕΕΣ: Εορταστική δράση στο Σύνταγμα (εικόνες)

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός τίμησε την "Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού", με μεγάλη εορταστική δράση, στο Σύνταγμα.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός τίμησε την «Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού» (11/12) με μεγάλη εορταστική εκδήλωση αφιερωμένη στα παιδιά, το Σάββατο (9/12), στο Σύνταγμα, με τίτλο «Το Δέντρο των Ευχών στολίζεται με μηνύματα για τα Δικαιώματα του Παιδιού», παρουσία του Προέδρου του Ε.Ε.Σ, Dr. Αντώνιου Αυγερινού.

Η εκδήλωση του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας του Ε.Ε.Σ. είχε στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού, για τα δικαιώματα του παιδιού και τις δεσμεύσεις των κυβερνήσεων για μια υποστηρικτική για το παιδί κοινωνία και περιλαμβάνει δράσεις εμψύχωσης, δημιουργικής έκφρασης και παιχνίδια. Την εορταστική εκδήλωση συντόνισαν κοινωνικοί λειτουργοί του Ε.Ε.Σ, έχοντας την υποστήριξη από Εθελοντές Κοινωνικής Πρόνοιας, οι οποίοι έχουν εξειδικευτεί στην Εμψύχωση & Δημιουργική Απασχόληση Ευάλωτων Ομάδων, καθώς και εθελοντές Νεότητας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Κατά τη διάρκεια της δράσης τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να απασχοληθούν δημιουργικά με διαδραστικά παιχνίδια και χειροποίητες κατασκευές της ομάδας Εμψυχωτών του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας του Ε.Ε.Σ., καθώς και να στολίσουν το Χριστουγεννιάτικο δέντρο με ευχετήριες κάρτες που δημιούργησαν. Τα παιδιά πέρασαν ευχάριστες στιγμές με τον εξαιρετικό Ταχυδακτυλουργό Τοτό και την ομάδα του, ο οποίος προσφέρθηκε να συμμετάσχει αφιλοκερδώς στην μεγάλη δράση του Ε.Ε.Σ. Παράλληλα, χόρεψαν στους ρυθμούς του τραγουδιού «It’s Giving Time Red Cross 2100 Anthem» μαζί με εθελοντές Νεότητας του Ε.Ε.Σ. αλλά και άλλων επιλεγμένων χριστουγεννιάτικων τραγουδιών από τον Dj που συμμετείχε στη δράση του Ε.Ε.Σ.

Σημειώνεται ότι, στο τέλος της δράσης, ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ μαζί με εθελοντές, μοίρασαν χριστουγεννιάτικα δώρα στα παιδιά των ωφελούμενων οικογενειών από τα προγράμματα του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας, καθώς και σε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν στη μεγάλη δράση του Ε.Ε.Σ.

