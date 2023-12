Οικονομία

ΥΠΕΘΟ - GFL: Πρόωρη αποπληρωμή δανείων 5,29 δις ευρώ

Τι αναφέρει η ανακοιίνωση του οικονομικού επιτελείου για την πρόωρη αποπληρωμή των δανείων που δόθηκαν στην Ελλάδα την εποχή των μνημονίων.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείoυ Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, «Η Ελλάδα προχώρησε σήμερα στην πρόωρη εξόφληση δανείων του Greek Loan Facility, συνολικού ύψους 5,29 δισ. ευρώ που έληγαν το 2024 και το 2025. Πρόκειται για δάνεια που δόθηκαν στη χώρα μας στο πλαίσιο του πρώτου προγράμματος, το οποίο συμφωνήθηκε το Μάιο του 2010 και περιελάμβανε διμερή δάνεια από τις χώρες της ευρωζώνης (52,9 δισ.) και το ΔΝΤ (20,1 δισ.).

Είναι η δεύτερη πρωτοβουλία της κυβέρνησης σε αυτήν την κατεύθυνση, καθώς είχε προηγηθεί η πρόωρη αποπληρωμή δανείων του GLF και το 2022.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε: «Η πρόωρη αποπληρωμή δανείων πιστοποιεί την ανοδική πορεία της ελληνικής οικονομίας και συμβάλει στη δημιουργία ακόμη πιο θετικών προοπτικών για τα επόμενα χρόνια. Η μείωση του χρέους τόσο ως ποσοστό του ΑΕΠ όσο και σε απόλυτα μεγέθη και κατ’ επέκταση ο περιορισμός του κόστους εξυπηρέτησής του, μειώνει αντίστοιχα τις δαπάνες του προϋπολογισμού για τόκους και απελευθερώνει πόρους για την ανάπτυξη. Ακόμη πιο σημαντική συνέπεια είναι η βελτίωση του προφίλ του ελληνικού χρέους σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα και, σε συνδυασμό με την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, η περαιτέρω βελτίωση των όρων δανεισμού του ελληνικού Δημοσίου από τις διεθνείς αγορές».

Υπενθυμίζεται ότι το 2022 η Ελλάδα εξόφλησε πλήρως, επίσης πριν τη λήξη τους, το σύνολο των δανείων του ΔΝΤ».

