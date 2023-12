Τεχνολογία - Επιστήμη

Κως: Μαθητές δημοτικού συνδέθηκαν με τον διαστημικό σταθμό (εικόνες)

Μοναδική εμπειρία βίωσαν οι μαθητές από το Ζηπάρι, που συνδέθηκαν με τον αστροναύτη, την ώρα που ο διαστημικός σταθμός περνούσε πάνω από το νησί τους.

Στο Δημοτικό Σχολείο Ζηπαρίου την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου, γράφτηκε ιστορία αφού για πρώτη φορά μαθητές της Δωδεκανήσου συνδέθηκαν μέσω VHF με τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμικό Σταθμό (ISS) που περνούσε πάνω από την Κω και τον αστροναύτη Andreas Mogensen ο οποίος δέχθηκε ερωτήσεις από τα παιδιά.

Οι μαθητές του δημοτικού σχολείου έθεσαν μια σειρά από ενδιαφέροντα ερωτήματα για τη ζωή στο διάστημα, στον Δανό μηχανικό και αστροναύτη Andrea Enevold Mogensen της ESA, ο οποίος είναι περισσότερο γνωστός ως ο πρώτος Δανός που πέταξε στο διάστημα ως μέρος του προγράμματος iriss της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, μαθητές, εκπαιδευτικοί αλλά και τα μέλη της Ενωσης Ραδιοερασιτεχνών Δωδεκανήσου, δεν μπορούσαν να κρύψουν τον ενθουσιασμό τους γι΄αυτό το τεράστιο επίτευγμα που δεν έχει επιχειρηθεί ξανά από σχολείο της Θεσσαλονίκης.

Η πρωτοβουλία για την σύνδεση ανήκει στην Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Δωδεκανήσου. Οι μαθητές, με τη βοήθεια του εκπαιδευτή ραδιοερασιτέχνη Μιχάλη Μπαλασκά, μέσω ασυρμάτου, τύπου VHF, συνδέθηκαν με τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) την ώρα που αυτός περνούσε πάνω από τον αστρονομικό ορίζοντα του νησιού!

Όπως δήλωσε στη «δημοκρατική», ο έμπειρος ραδιοερασιτέχνης και μέλος της Ενωσης Ραδιοερασιτεχνών Δωδεκανήσου Μιχάλης Μπαλάσκας με πρωτοβουλία του οποίου εφαρμόζεται το πρόγραμμα ARISS στα Δωδεκάνησα, στόχος είναι να ακολουθήσουν κι άλλα σχολεία και από άλλα νησιά του νομού.

Μάλιστα για την υλοποίηση της δράσης αυτής, προηγήθηκε μεγάλη προετοιμασία που περιελάμβανε τεράστιο όγκο γραφειοκρατίας αλλά και εκπαίδευση.

Πρόκειται για το Παγκόσμιο Πρόγραμμα ARISS (Amateur Radio International Space Station) το οποίο γίνεται για πρώτη φορά στα Δωδεκάνησα! Τελευταία φορά που ελληνικό σχολείο έλαβε μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα ήταν το 2017.

Το Πρόγραμμα επιτρέπει στους μαθητές σε όλον τον κόσμο να βιώσουν τον ενθουσιασμό της απευθείας συνομιλίας με τα μέλη του πληρώματος του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού, δίνοντας τους το έναυσμα να ενδιαφερθούν για την Eπιστήμη, την Tεχνολογία, τη Mηχανική και τα Mαθηματικά (STEM).

Η επίτευξη της σύνδεσης ήταν ένα δύσκολο εγχείρημα. Τα παιδιά, οι εκπαιδευτικοί, η Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Δωδεκανήσου, ο Δήμος Κω, οι Σχολικές Επιτροπές, το Σωματείο Γονέων και Κηδεμόνων και η μαρίνα της Κω ως μέγας χορηγός, συνέβαλαν για την πραγματοποίηση του σημαντικού αυτού γεγονότος!

Το σχολείο έχει Όμιλο Αστρονομίας με 23 μαθητές/τριες των Ε’ και ΣΤ’ τάξεων που αποτελούν το Τάγμα της Επιστημονικής Γνώσης. Πραγματοποιούνται ήδη μαθήματα αστρονομίας, με βίντεο, κατασκευές, AR, ρομποτική, προπόνηση αστροναύτη, αστροπαρατήρηση και παράλληλα οργανώνονται συναντήσεις με μέντορες όπως αστροφυσικό, μηχανικό πλοήγησης δορυφόρου της ESA, υποψήφιο αστροναύτη της ESA, δικηγόρο του διαστήματος και άλλους επαγγελματίες που απαντούν στα ερωτήματα των παιδιών.

Το Δημοτικό Σχολείο Ζηπαρίου με αφορμή το πρόγραμμα ARISS λειτουργεί Όμιλο Αστρονομίας με 23 μαθήτριες και μαθητές των Ε’ και ΣΤ’ τάξεων (12 αγόρια και 11 κορίτσια) που αποτελούν το Τάγμα της Επιστημονικής Γνώσης.

Τέσσερις εθελοντές εκπαιδευτικοί, δύο φορές την εβδομάδα, πραγματοποιούν μαζί με τα παιδιά μαθήματα αστρονομίας, με κατασκευές, AR, εκπαιδευτική ρομποτική, προπόνηση αστροναύτη, αστροπαρατήρηση κα.

Παράλληλα οργανώνονται συναντήσεις με μέντορες από Ελλάδα και εξωτερικό, όπως αστροφυσικό σε πανεπιστήμιο, μηχανικό πλοήγησης δορυφόρου της ESA, υποψήφιο αστροναύτη της ESA, δικηγόρο του διαστήματος και άλλους επαγγελματίες που απαντούν στα ερωτήματα των παιδιών.

