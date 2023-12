Κοινωνία

Καταδίωξη στο Χαϊδάρι: Ο συνεπιβάτης αστυνομικός εκτοξεύτηκε στα 100 μέτρα

Συγκλονίζει η περιγραφή των συνθηκών του τροχαίου που στοίχισε τη ζωή σε έναν 29χρονο αστυνομικό.

«Είναι σοβαρά, αλλά η πρώτη εικόνα είναι ότι δεν κινδυνεύει η υγεία του», δήλωσε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για την κατάσταση της υγείας του τραυματία αστυνομικού ο Στράτος Μαυροειδάκος.

Περιγράφοντας τις συνθήκες του τροχαίου κατά τη διάρκεια καταδίωξης, ο Γενικός Γραμματέας του σωματείου των Ειδικών Φρουρών είπε ότι, «ο τραυματίας, ο συνεπιβάτης, είχε εκτοξευτεί 100 μέτρα από τη μηχανή στο αντίθετο ρεύμα. Έψαχναν να τον βρουν», ενώ επικαλούμενος και το συγκλονιστικό ηχητικό που έβγαλε στη δημοσιότητα ο ΑΝΤ1 είπε πως, την ώρα της καταδίωξης, από τη Νίκαια μέχρι και την τραγική κατάληξη στο Χαϊδάρι, μόνο στη δυτική Αττική γίνονταν τέσσερις καταδιώξεις.

Για το γεγονός ότι, το επάγγελμα των αστυνομικών δεν αναγνωρίζεται ως επικίνδυνο, σχολίασε ότι, «έχει ψηφιστεί ο προϋπολογισμός, μην κοροϊδευόμαστε», τόνισε όμως ότι, τέτοιες μέρες, όπως η σημερινή είναι «ημέρα σιωπής», έκανε έκκληση να μην γίνει σχετική ερώτηση στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και είπε πως την Τετάρτη στις 14:00 στην Καλλιθέα Πατρών όλοι θα πουν το «τελευταίο αντίο» στον 29χρονο Χρήστο.

«Στην προηγούμενη διαμαρτυρία μας, Οικονόμου και Κατσαφάδος ήταν τελείως κάθετοι στη μη παρουσία μας στα γήπεδα», ανέφερε και συμπλήρωσε πως, «αν θέλει ο πρωθυπουργός μπορεί να συναντήσει αστυνομικούς».

Τέλος, για τη χθεσινή τοποθέτηση βόμβας στην έδρα των ΜΑΤ στην Ευελπίδων, εκτίμησε ότι, λόγω του ότι τις τελευταίες ημέρες «έχουμε έναν νεκρό κι έναν ακρωτηριασμένο και ο κόσμος είναι κοντά στην Αστυνομία και μπορεί κάποια νοσηρά μυαλά να θέλουν να πάνε αλλού την επικαιρότητα».





