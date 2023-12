Life

“Rouk Zouk” με “Μάγισσα” τα Χριστούγεννα (εικόνες)

Ανήμερα των Χριστουγέννων το “Rouk Zouk” μας κρατά ξεχωριστή συντροφιά με πρωταγωνιστές της αγαπημένης σειράς του ΑΝΤ1.

Όταν το «ROUK ZOUK» και η Ζέτα Μακρυπούλια μπαίνουν σε εορταστικό mood, το παιχνίδι μοιάζει με το καλύτερο πάρτυ, δια χειρός Άγιου Βασίλη και καλεσμένους όλους εμάς!

Την Δευτέρα 25 Δεκεμβρίου στις 21:00, μας περιμένει μία συναρπαστική βραδιά με καλεσμένους πρωταγωνιστές της σειράς «Η ΜΑΓΙΣΣΑ». Οι ήρωες είναι σε μεγάλα κέφια και αποφασίζουν να αφήσουν για λίγο την Μάνη του 1817 για να έρθουν στο στούντιο του «ROUK ZOUK».

Οι αγαπημένοι ηθοποιοί χωρίζονται σε δύο ομάδες, επικαλούνται τις υπερφυσικές τους δυνάμεις για να κερδίσουν και μας χαρίζουν απολαυστικές στιγμές και ατάκες! Από τη μία πλευρά, θα βρεθούν «ΟΙ ΒΟΥΡΛΙΣΜΕΝΟΙ» με τους Έλλη Τρίγγου, Γιλμάζ Χουσμέν, Καλλιόπη Χάσκα, Στεφανί Καπετανίδη και Δήμητρα Κολλά, και από την άλλη «ΟΙ ΑΠΟΚΟΡΩΜΕΝΟΙ» των Νίκου Ψαρρά, Αναστάση Ροϊλού, Μάρκου Παπαδοκωνσταντάκη, Μαρκέλλας Γιαννάτου και Βασίλη Μηλιώνη.

Λάβετε θέσεις για ένα μαγικό και ανατρεπτικό εορταστικό επεισόδιο με την Ζέτα, ως φανατική τηλεθεάτρια της σειράς, να τους βάζει όλους στη θέση τους, αποκαλύπτοντας στον Μάρκο ότι η γυναίκα του τον απατάει με τον αδελφό του και κατσαδιάζοντας τη Μεταξία για όλα όσα έχει κάνει. Η Έλλη και ο Μάρκος αποφασίζουν να ρίξουν on air ένα τσακωμό για τη σχέση τους, ο Νίκος έρχεται για να βάλει σε μία τάξη τα ανίψια του, η Καλλιόπη ξεκαθαρίζει ότι είχε μόνο τον Βασίλη (Τζανή) ως επιλογή, αλλά αν ερχόταν ο Αναστάσης (Αντρέι) νωρίτερα, δεν ξέρει τι θα γινόταν. Τέλος, ο Γιλμάζ αποκαλύπτει πως φοβάται τις κότες και πως όταν έχει γύρισμα έξω από τον πύργο, πρέπει να φύγουν όλες τους γιατί, αν τον δουν, του την «πέφτουν», ενώ η Στεφανί εξομολογείται πως δεν αντέχει όταν στα γλέντια την πιέζουν να χορέψει.

Στη διάρκεια του παιχνιδιού, το πλατό ξεσηκώνεται με τις μελωδίες της Ζέτας, αλλά και όταν ο Μάρκος πρέπει να περιγράψει τη λέξη «κέρατο»! Ο Τζανής και η Μεταξία κάνουν πάλι αταξία στο «Μας κούφανες», ο Γιλμάζ και η Καλλιόπη «παλεύουν» για τον μπαμπέση με μία απολαυστική στιχομυθία, ενώ ο Νίκος ερμηνεύει μοναδικά… Λίτσα Γιαγκούση!

Η βραδιά, όμως, παίρνει και αποκαλυπτική τροπή, αφού δίνονται απαντήσεις σε μια σειρά καυτών ερωτημάτων: Τι εξαφανίζει συνέχεια ο Νίκος από το γύρισμα; Ποιοι κατηγορούν τον Αναστάση ότι λέει συνέχεια κρύα αστεία; Πόσα κινητά έχει χάσει ο Μάρκος μέσα σε ένα χρόνο; Ποιος δεν μοιράζεται με κανέναν το φαγητό του; Ποια θυμάται πιο εύκολα τα ζώδια και όχι τα ονόματα των συναδέλφων της; Ποιοι ενοχοποιούν την Δήμητρα ότι κάνει τα περισσότερα σαρδάμ στα γυρίσματα; Ποιον αποκαλούν ζουζούνι; Ποιος ευθύνεται για τα επιπλέον κιλά που έχουν πάρει όλοι στη διάρκεια των γυρισμάτων; Πόσα υπονοούμενα αφήνει η Μαρκέλλα για την εξέλιξη της σειράς που προβληματίζουν την Ζέτα;

«ROUK ZOUK» - ΜΕ ΤΗΝ ΖΕΤΑ ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 21:00

Συντελεστές

Head of Production: ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΤΣΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΤΣΟΣ Project Manager: ΜΑΡΙΑ ΝΤΡΟΥΒΑ

ΜΑΡΙΑ ΝΤΡΟΥΒΑ Content Director: ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΙΤΣΙΚΑΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΙΤΣΙΚΑΣ Αρχισυντάκτης: ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΤΙΒΑΚΤΑΚΗΣ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΤΙΒΑΚΤΑΚΗΣ Σκηνοθέτης: ΚΩΣΤΑΣ ΥΦΑΝΤΗΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΥΦΑΝΤΗΣ Βοηθός Σκηνοθέτης : ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΗΩΡΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΗΩΡΑΣ Οργάνωση Παραγωγής: ΜΑΙΡΗ ΜΟΥΣΤΑΚΗ

ΜΑΙΡΗ ΜΟΥΣΤΑΚΗ Διεύθυνση Παραγωγής: ΣΠΥΡΟΣ ΓΕΡΑΚΗΣ

