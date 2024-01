Αθλητικά

BCL: ΠΑΟΚ, Περιστέρι και Προμηθέας διεκδικούν μια θέση στους “16”

Την πρόκρισή τους διεκδικούν σήμερα και αύριο οι τρεις ελληνικές ομάδες. Το πρόγραμμα των αγώνων.

-

Οι τρεις από τις τέσσερις ελληνικές ομάδες που συμμετείχαν στην κανονική περίοδο του Basketball Champions League θα διεκδικήσουν μέσω Play-In την πρόκριση στη φάση των «16» της διοργάνωσης. ΠΑΟΚ, Περιστέρι και Προμηθέας Πατρών δίνουν τον πρώτο από τους τρεις αγώνες το διήμερο (2-3/1), ενώ η ΑΕΚ ήταν η μόνη ελληνική ομάδα που εξασφάλισε την απευθείας πρόκριση στο "Top-16", έχει τοποθετηθεί στον 12ο όμιλο, όπου βρίσκεται και η ισπανική Μούρθια και... περιμένει. Στον ίδιο όμιλο τον 12ο θα τοποθετηθούν και οι νικητές των ζευγαριών ΛεΜαν-Προμηθέας Πατρών (οι Αχαιοί έχουν μειονέκτημα έδρας) και Χάποελ Χολόν-Οστάνδη.

Ο ΠΑΟΚ, με πλεονέκτημα έδρας, καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο της τουρκικής Τόφας Μπούρσα και αν τα καταφέρει θα συνεχίσει στον 9ο όμιλο μαζί με Μάλαγα, Στραμπούρ και τον νικητή του ζευγαριού Σολέ-Σάσαρι.

Το Περιστέρι θα πρέπει να κάμψει με μειονέκτημα έδρας την αντίσταση της λιθουανικής Ρίτας Βίλνιους για να συνεχίσει στον 11ο όμιλο μαζί με Τενερίφη, Χάποελ Ιερουσαλήμ και τον νικητή του ζευγαριού Καρσίγιακα-Μπρεογκάν.

Οι ομάδες που προκρίθηκαν στους «16»: ΑΕΚ (12ος όμιλος), Μάλαγα, Ντιζόν, Τενερίφη, Στρασμπούρ, Χάποελ Ιερουσαλήμ, Μούρθια, Βόννη

Αναλυτικά:

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Τρίτη, 2 Ιανουαρίου (19:30) την τουρκική Τόφας Μπούρσα. Ο τεχνικός του «Δικέφαλου του Βορρά», Φώτης Τακιανός, υπολογίζει στον ΜακΝις, ο οποίος συμμετέχει κανονικά πλέον στις προπονήσεις. Η τουρκική ομάδα ενισχύθηκε με τον Μάρκους Ντένμον.

Την Τετάρτη, 3 Ιανουαρίου, το Περιστέρι αγωνίζεται στη Λιθουανία και συγκεκριμένα στην πρωτεύουσα Βίλνιους, απέναντι στη Ρίτας, στις 19:30.

Εκτός έδρας αρχίζει και ο Προμηθέας την προσπάθειά του για πρόκριση στους «16». Η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου αντιμετωπίζει την Τετάρτη (3/4, 21:30) τη ΛεΜαν στη Γαλλία.

Το πρόγραμμα των 1ων αγώνων στα Play-In του Basketball Champions League έχει ως εξής:

BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE

PLAY-IN

Α΄ ΑΓΩΝΕΣ (2-3/1/2024)

Τρίτη, 2 Ιανουαρίου

ΠΑΟΚ-Τόφας Μπούρσα (Τουρκία) 19:30

Λούντβιχσμπουργκ (Γερμανία)-Νταρουσάφακα (Τουρκία)

Τετάρτη, 3 Ιανουαρίου

Ρίτας Βίλνιους (Λιθουανία)-Περιστέρι 19:30

Λε Μαν (Γαλλία)-Προμηθέας 21:30

Καρσίγιακα (Τουρκία)-Μπρεογκάν (Ισπανία)

Σολέ (Γαλλία)-Σάσαρι (Ιταλία)

Χάποελ Χολόν (Ισραήλ)-Οστάνδη (Βέλγιο)

Ντερτόνα (Ιταλία)-Γαλατάσαραϊ (Τουρκία)

