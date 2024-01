Life

Σβαρτσενέγκερ - Ντε Βίτο: Η συνάντηση μετά από 35 χρόνια

Πέρασαν 35 χρόνια από την ταινία ''Οι Δίδυμοι'' στην οποία πρωταγωνιστούσαν.

Ντάνι ντε Βίτο και Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ πόζαραν μαζί με αφορμή την άφιξη του 2024 θυμίζοντας την εποχή που πρωταγωνιστούσαν στην ταινία «Οι Δίδυμοι»

Ο Σβαρτσενέγκερ ανέβασε την Παρασκευή στο Instagram μια φωτογραφία που δείχνει τον ίδιο αγκαλιά με τον συμπρωταγωνιστή του και την κόρη του Ντάνι ντε Βίτο, Λούσι, στο πλατό του θεατρικού του έργου στο Μπρόντγουεϊ.

Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ και ο Ντάνι ντε Βίτο πρωταγωνίστησαν στην ταινία «Οι Δίδυμοι» του 1988, υποδυόμενοι γενετικά φτιαγμένα αδέρφια που γνωρίζονται μόνο στην ενήλικη ζωή τους. Η ταινία αυτή σηματοδότησε την πρώτη προσπάθεια του Σβαρτσενέγκερ σε έναν κωμικό ρόλο και αποδείχθηκε τεράστια επιτυχία στο box office.

Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ έγραψε στην ανάρτησή του: «Ο αδερφός μου! Ήταν φανταστικό να βλέπεις τον Danny στο Broadway, στο "I Need That". Αυτός και η Λούση και όλοι όσοι συμμετείχαν διασκέδασαν το κοινό, γελούσαν και αγαπούσαν κάθε λεπτό - ένα από τα καλύτερα έργα που έχω δει ποτέ, ένα αληθινό θέαμα με καρδιά!! Ανυπομονώ να συνεργαστούμε ξανά.»

