Υγεία - Περιβάλλον

Λουκίδης: Η πίεση στο σύστημα Υγείας από κορονοϊό και γρίπη είναι διαχειρίσιμη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε εκτίμησε ότι θα κορυφωθεί η έξαρση των κρουσμάτων και θα αρχίσει η αποκλιμάκωση.

-

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, Στυλιανός Λουκίδης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», τόνισε ότι μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου θα πρέπει να δείξουμε υπομονή και να είμαστε προσεκτικοί και μετά από αυτό το χρονικό σημείο θα αρχίσει η αποκλιμάκωση στο μέτωπο του κορονοϊού, της γρίπης και των αναπνευστικών λοιμώξεων γενικότερα.

Ο κ. Λουκίδης τόνισε ότι παρά την έξαρση των κρουσμάτων, «η πίεση στο σύστημα Υγείας είναι διαχειρίσιμη».

«Ο κόσμος είναι λογικό να έχει κουραστεί. Ιδιαίτερα στους άνω των 60 και σε όσους έχουν υποκείμενα νοσήματα, ζητάμε να κάνουν 4-5 εμβόλια ετησίως», είπε αναφερόμενος στους εμβολιασμούς οι οποίοι είναι απαραίτητοι και πρόσθεσε ότι το εμβόλιο της γρίπης καλό θα είναι να γίνει ακόμη και τώρα από όσους δεν το έχουν κάνει, διευκρινίζοντας ότι «καλύπτει συγκεκριμένους τύπους γρίπης που μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρή νόσηση».

Ερωτηθείς σχετικά, απάντησε ότι δεν πιστεύει πως θα επανέλθει το μέτρο της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας σε όλους τους εξωτερικούς χώρους, αλλά σίγουρα θα πρέπει να επανέλθει σε όλες τις δομές υγείας, τα φαρμακεία κλπ.

Ειδήσεις σήμερα:

Ακρίβεια: Ανακοινώνονται νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της

Γυναικοκτονία στη Θεσσαλονίκη – Δημογλίδου: Από την αρχή καταλάβαμε ότι πρόκειται για έγκλημα

Καιρός - Τετάρτη: Βροχές, χιόνια και πτώση θερμοκρασίας