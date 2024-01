Κοινωνία

Κακοκαιρία: Συμβουλές για οδική ασφάλεια (βίντεο)

Το υπουργείο Μεταφορών δίνει οδηγίες για οδική ασφάλεια εν μέσω κακών καιρικών συνθηκών, συνοδευόμενες από βίντεο.

Ενημερωτικό βίντεο με χρήσιμες συμβουλές για την οδική ασφάλεια, στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας οδηγών και επιβατών σε συνθήκες κακοκαιρίας, κοινοποίησε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Η αρμόδια για τον τομέα Μεταφορών υφυπουργός Χριστίνα Αλεξοπούλου, δήλωσε:

«Εν όψει των κακών καιρικών συνθηκών που αναμένονται για κάποιες ημέρες του χειμώνα, όπως αυτές που διανύουμε, προτρέπουμε τους συμπολίτες μας να ακολουθήσουν τις συμβουλές των ειδικών της οδικής ασφάλειας, τις οποίες ενσωματώσαμε στο συνοπτικό βίντεο που έχουμε δημοσιεύσει. Οι μεικτές καιρικές συνθήκες απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή τόσο για τον οδηγό και τους επιβάτες όσο και για την σωστή λειτουργία των οχημάτων. Ας ακολουθήσουμε λοιπόν αυτές τις απλές και χρηστικές οδηγίες, για το καλό όλων μας».

Οδήγηση σε μεικτές συνθήκες

Τις μέρες με κακοκαιρία για την Οδική μας ασφάλεια είναι σημαντικά τα εξής:

Μειώνουμε ταχύτητα και διατηρούμε μεγαλύτερες αποστάσεις ασφαλείας.

Αποφεύγουμε τις λακκούβες με νερά και τα ρυάκια.

Μειώνουμε ταχύτητα ειδικά όταν αντιμετωπίζουμε ισχυρούς ανέμους.

Δεν επιχειρούμε να διασχίσουμε χείμαρρους.

Διοχετεύουμε παγωμένο αέρα στα τζάμια για να μη θολώνουν.

Σε ομίχλη ανάβουμε τα ειδικά φώτα και ακολουθούμε τη δεξιά διαγράμμιση.

Αν τα καιρικά φαινόμενα είναι ακραία, αποφεύγουμε να ξεκινήσουμε ή σταματάμε κάπου με ασφάλεια ωσότου κοπάσουν.

Φροντίζουμε να έχουμε ελαστικά σε καλή κατάσταση, υαλοκαθαριστήρες, σύστημα θέρμανσης και όλες τις λάμπες φώτων σε λειτουργία

Έχουμε σύστημα επιπλέον πρόσφυσης (χιονοκουβέρτες, αλυσίδες) στο όχημα

Αν εκτάκτως σταματήσουμε σε μη προβλεπόμενο σημείο, χρησιμοποιούμε προειδοποιητικό τρίγωνο και ανακλαστικό γιλέκο.

Ελαττώνουμε ταχύτητα για να διευκολύνουμε τα αδέσποτα ή άγρια ζώα που μπορεί να είναι εξαντλημένα, πεινασμένα, ξεπαγιασμένα.

