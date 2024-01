Κοινωνία

Μέγαρα - 4χρονος: Ο πατριός “έλουσε” με καυτό νερό το παιδί, που δίνει μάχη για την ζωή του

Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεφταν και τα αδελφάκια του. Κάταγμα στο χέρι είχε το ένα ανήλικο, όπως διαπιστώθηκε τυχαία. Τι λέει ο Πρόεδρος από «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Συγκλονίζουν οι αποκαλύψεις για την βίαιη καθημερινό πραγματικότητα που βίωναν ο 4χρονος που δίνει μάχη για να κρατηθεί στην ζωή, μετά από τον ανηλεή ξυλοδαρμό του από τον σύντροφο της μητέρας του, αλλά και τα τρία αδελφάκια του, που με εισαγγελική εντολή μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Παίδων.

Ένα εξ αυτών είχε κάταγμα στο δεξί χέρι του, όπως αποκαλύφθηκε από τον έλεγχο των ιατρών, που το αντιμετώπισαν χειρουργικά.

Όλα τα παιδιά, αλλά και η μητέρα τους, που εγκυμονεί το παιδί του πατριού – «δυνάστη» της οικογένειας, όπως υποστηρίζουν η μάνα και συγγενείς της, δέχονταν σε τακτική βάση ξυλοδαρμούς και επιθέσεις από τον νεαρό άνδρα, ο οποίος αναζητείται από τους αστυνομικούς.

Όπως είπε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο βιολογικός πατέρας του 4χρονου, που ζει στην Κρήτη, εκείνος δεν γνώρισε τι συνέβαινε στο παιδί και αν το γνώριζε θα είχε σπεύσει να ζητήσει εξηγήσεις από τον πατριό.

Ο αδελφός της μητέρας, στην ίδια εκπομπή, είπε ότι δύο ημέρες πριν από τον ξυλοδαρμό του 4χρονου, ο οποίος νοσηλεύεται σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση στο Νοσοκομείο Παίδων, πήγε στο σπίτι της οικογένειας και ο πατριός πυροβόλησε με καραμπίνα δύο φορές στον αέρα, ζητώντας του να απομακρυνθεί.

Όπως υποστήριξε ο θείος των παιδιών, ο σύντροφος της μάνας έπινε αλκοόλ και κακομεταχειριζόταν συχνά και τα 4 παιδιά και την μητέρα τους, που κυοφορεί τώρα το παιδί τους, ενώ σοκ προκάλεσε η αποκάλυψη του ότι σκόπιμα είχε ρίξει καυτό νερό στον 4χρονο, πριν από λίγο καιρό.

Δύο μέρες πριν τον άγριο ξυλοδαρμό του 4χρονου αγοριού, είχε δεχτεί κλήση για την υπόθεση «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όπως είπε ο Κώστας Γιαννόπουλος, συνομιλώντας με τον Γιώργο Παπαδάκη και την Μαρία Αναστασοπούλου, το πρωί της Παρασκευής.

