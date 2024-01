Life

Τζορτζ Κλούνεϊ: είμαι τυχερός που μπορώ να κάνω πράγματα που αγαπώ

Τι είπε ο δημοφιλής ηθοποιός για την στροφή που έκανε στην καριέρα του.

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ (George Clooney) μίλησε για τη στροφή του στην σκηνοθεσία στην τελευταία του ταινία «The Boys in the Boat».

Σε σενάριο του Μαρκ Λ. Σμιθ(Mark L. Smith) εμπνευσμένο από το ομώνυμο βιβλίο του Ντάνιελ Τζέιμς Μπράουν (Daniel James Brown) του 2013 η ταινία αφηγείται την αληθινή ιστορία της ομάδας κωπηλασίας του Πανεπιστημίου της Ουάσινγκτον κατά τη δεκαετία του 1930 από το ταπεινό τους ξεκίνημα μέχρι την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου.

«Είναι πιο ενδιαφέρον, έχεις πολύ περισσότερο τον έλεγχο. Μπορώ να είμαι επικεφαλής και δεν χρειάζεται να μάθω πώς να κωπηλατώ» δήλωσε ο σταρ σε συνέντευξή του στο Sky News.

«Είναι ωραίο να έρχεσαι το πρωί και να γράφεις ένα σενάριο και μετά να αναθέτεις σε κάποιον να φτιάχνει ένα σκηνικό που σχεδίασες εσύ, πραγματικά είναι...καθώς μεγαλώνεις, πρέπει να έχεις και άλλα πράγματα να κάνεις. Δεν μπορείς να κάνεις μόνο ένα πράγμα. Είμαι τυχερός γιατί είμαι 62 ετών και μπορώ να κάνω πράγματα που αγαπώ, ενώ πολλοί άνθρωποι δεν το έχουν αυτό», πρόσθεσε.

