Κοινωνία

Ομόφυλα ζευγάρια: Συγκέντρωση στο Σύνταγμα ενάντια στο νομοσχέδιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια συνθήματα φώναζαν οι συγκεντρωμένοι. Τι έγραψαν στα πανό τους, στη συγκέντρωση με αίτημα την απόσυρση του νομοσχεδίου.

-

Μικρής έκτασης συγκέντρωση στην Πλατεία Συντάγματος πραγματοποίησαν την Κυριακή το βράδυ διαμαρτυρόμενοι για το νομοσχέδιο που αφορά στον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών.

Το κάλεσμα διαμαρτυρίας ενάντια στα ομόφυλα ζευγάρια ήταν για τις 18.00.

Οι συγκεντρωμένοι κρατούσαν πλακάτ με συνθήματα όπως: «Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια» αλλά και σταυρούς και εικονίσματα.

Ειδήσεις σήμερα:

Χειμερινές εκπτώσεις: Ανοιχτά σήμερα τα καταστήματα - Το ωράριο λειτουργίας

Κακοκαιρία - Βόρεια Ελλάδα: Συστάσεις και μέτρα από την ΕΛΑΣ

Κεραυνός χτύπησε οικογένεια σε παραλία - Mια νεκρή και τρεις σοβαρά τραυματίες