Life

“Dragon's Den”: Sneak preview από τo δεύτερο επεισόδιο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το μεγαλύτερο ριάλιτι επιχειρηματικότητας παγκοσμίως έχει επιστρέψει στον ΑΝΤ1 για 2η σεζόν, μαγνητίζοντας το τηλεοπτικό κοινό.

-

Το 2ο επεισόδιο του «DRAGONS’ DEN GREECE», του μεγαλύτερου reality επιχειρηματικότητας παγκοσμίως, έρχεται απόψε, Παρασκευή 26 Ιανουαρίου, στις 22:00 με παρουσιαστή τον Σάκη Τανιμανίδη.

Οι Έλληνες Dragons είναι έτοιμοι για σκληρές διαπραγματεύσεις αλλά και μεγάλες προσφορές στους επιχειρηματίες, που έρχονται να διεκδικήσουν μια επικερδή συμφωνία μαζί τους.

SNEAK PREVIEW:

Μετά την επιτυχία του 1ου κύκλου, που έκλεισε με συνολικές επενδύσεις και συμφωνίες που έφτασαν το 1.117.000€, κάτι που συνέβη για πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής τηλεοπτικής πραγματικότητας, το DRAGONS’ DEN GREECE II έρχεται απόψε στις 22:00 και κάθε Παρασκευή στον ΑΝΤ1, με ακόμα μεγαλύτερες επενδύσεις, πολλές στιγμές συγκίνησης και χιούμορ, αλλά και ενδιαφέρουσες διαφωνίες μεταξύ των επενδυτών, καθώς είναι όλοι τους πιο δυναμικοί, πιο επιθετικοί, πιο ανταγωνιστικοί και έτοιμοι να φτάσουν στα άκρα για να πάρουν αυτό που θέλουν.

«DRAGONS’ DEN GREECE» _ΑΠΟΨΕ ΣΤΙΣ 22:00 KAI ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤ1

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Executive Producers: Michael Iskas, Σάκης Τανιμανίδης

Showrunner : Άτζυ Ντρίβα

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Αντώνης Λιναρδάτος

Αντώνης Λιναρδάτος Οργάνωση Παραγωγής: Δημήτρης Κοντογιάννης

Δημήτρης Κοντογιάννης Αρχισυνταξία: Νατάσα Λιαπάκη

Νατάσα Λιαπάκη Σκηνογραφική Επιμέλεια: Γιάννης Βάμβουρας

Γιάννης Βάμβουρας Σκηνοθεσία: Ειρήνη Λουκάτου

Ειρήνη Λουκάτου Εκτέλεση Παραγωγής: Antenna Studios

Instagram: @dragonsdengreece

Twitter: @DragonsDenGR

Facebook: @dragonsdengreece





Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαία - Κόντρες: Συλλήψεις και πρόστιμα σε εκατοντάδες παραβάτες

Ηλεία: Διαρρήκτες “άνοιξε” σπίτι την ώρα κηδείας

Βάφτιση παιδιών ομόφυλων - Μεσσηνίας Χρυσόστομος: Δημόσια διαφωνία με Ιερώνυμο