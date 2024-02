Πολιτική

Σύνοδος Κορυφής - Μητσοτάκης για αγρότες: Τα δίκαια αιτήματα θα ικανοποιηθούν στο μέτρο του εφικτού

Τι είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, πριν από την έναρξη της έκτακτης Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες.

«Το σημερινό έκτακτο ευρωπαϊκό συμβούλιο λαμβάνει χώρα για έναν και μόνο λόγο, διότι στο περασμένο ευρωπαϊκό συμβούλιο του Δεκεμβρίου μια χώρα, η Ουγγαρία, δεν μας επέτρεψε να επιτύχουμε την απαραίτητη ομοφωνία προκειμένου να συμφωνήσουμε στην αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και στην χορήγηση μιας σημαντικής οικονομικής υποστήριξης προς την δοκιμαζόμενή Ουκρανία», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στην έκτακτη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξελλες.

«Είμαι αισιόδοξος ότι σε αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα καταφέρουμε 27 χώρες να πετύχουμε επιτέλους μία συμφωνία η οποία να δώσει λύσεις σε αυτό το πολύ σημαντικό πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε», συνέχισε ο Πρωθυπουργός.

Και πρόσθεσε: «Είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε και να αποδεσμεύσουμε τους πρόσθετους πόρους του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου προκειμένου να υποστηρίξουμε εκείνες τις χώρες που δοκιμάζονται από προσφυγική κρίση αλλά ταυτόχρονα να εξασφαλίσουμε και την απαραίτητη χρηματοδότηση για την Ουκρανία η οποία δίνει έναν υπαρξιακό αγώνα για την ελευθερία της. Σε κάθε περίπτωση είμαστε αποφασισμένοι με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο να βρούμε σήμερα μία λύση».

Επιπλέον ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε: «Θέλω επίσης να σταθώ σύντομα στο ζήτημα των αγροτικών κινητοποιήσεων οι οποίες όπως έχετε αντιληφθεί δοκιμάζουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες συμπεριλαμβανομένων και των Βρυξελλών. Η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή είχε ταχθεί υπέρ της πρότασης η οποία προωθείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε να υπάρξει μία παύση στο καθεστώς αγρανάπαυσης για εκτάσεις οι οποίες καλλιεργούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εφόσον προχωρήσουμε σε αυτήν την κατεύθυνση θα μπορέσουν να αποδεσμευτούν πρόσθετες εκτάσεις για καλλιέργεια έτσι ώστε οι αγρότες μας να έχουν πρόσθετο εισόδημα και από την πώληση των προϊόντων αλλά και από τις συνδεδεμένες ενισχύσεις. Από κει και πέρα θα επαναλάβω αυτό το οποίο είπα και χθες, η ελληνική πολιτεία στο πλαίσιο των δημοσιονομικών της δυνατοτήτων βρίσκεται κοντά στον πρωτογενή τομέα. Όπως το έκανε εδώ και τεσσερισήμισι χρόνια έτσι θα εξακολουθούμε να το κάνουμε και τώρα ώστε στο μετρό του εφικτού να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε δίκαια αιτήματα των αγροτών και των κτηνοτρόφων μας».

