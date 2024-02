Τοπικά Νέα

Ηράκλειο: σκύλος βρέθηκε κρεμασμένος (εικόνες)

Νέα κτηνωδία στην Κρήτη, όταν σκύλος βρέθηκε κρεμασμένος από δέντρο...

Ακόμη ένα σοκαριστικό περιστατικό κακοποίησης και θανάτωσης ζώου, συνέβη αυτή τη φορά στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε η ομάδα «Ζωφόρος Κρήτης», το σκυλί εντοπίστηκε κρεμασμένο από ένα δέντρο σε χωριό του Ηρακλείου.

Εθελοντές της ομάδας σκάναραν το ζώο και διαπίστωσαν πως έχει μικροτσίπ άρα είχε κάποιον ιδιοκτήτη.

Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρχές οι οποίες έχουν ήδη ξεκινήσει τις έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη.

