Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ – Ρήγας: Δεν ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία για το αν θα πάμε σε εκλογές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η πρόταση των τριών για το «όχι» σε εκλογές, η στιχομυθία Κασσελάκη – Γεροβασίλη και η ψηφοφορία που έμεινε στη μέση.

-

Σε διευκρινίσεις επί της τελικής διαδικασίας προέβη ο πρόεδρος του Συνεδρίου Πάνος Ρήγας συνομιλώντας με δημοσιογράφους. Ο κ. Ρήγας τόνισε ότι για να υπάρχει έναρξη εκλογικής διαδικασίας πρέπει να αποφανθεί το συνέδριο ότι αποδέχεται. «Αυτή την ερώτηση θα την έθετα ώστε να μπούμε σε οτιδήποτε άλλο».

Είπε ότι η πρόταση των τριών (Σ.Φάμελλου-Παππά- Γ.Τσίπρα) ήταν σαφής: όχι εκλογές. Πρόσθεσε ότι η πρόταση Κασσελάκη επίσης ήταν σαφής για εκλογές στις 10 Μαρτίου πακέτο. Ο κ. Ρήγας ανέφερε ότι ζήτησε από την Όλγα Γεροβασίλη να εξηγήσει την πρότασή της και την ημερομηνία. Πρόσθεσε ότι είπε απευθυνόμενη στον κ. Κασσελάκη: «αν είναι 10 Μαρτίου να τις κάνεις μόνος σου».

Επιπλέον, ότι ο κ. Κασσελάκης ανέβηκε στο βήμα και είπε: «αρκετά, οι μάσκες έπεσαν, δεν πάμε σε εκλογές, προχωράμε μπροστά», ταυτόχρονα όμως οι σύνεδροι ψήφιζαν την πρόταση των τριών για ακύρωση των εκλογών, η οποία δεν ολοκληρώθηκε διότι δεν έγινε καταμέτρηση (υπέρ-κατά).

Διαβάστε ακόμη:

Ιωάννινα: Μυστήριο με νεκρό 30χρονο σε ξενοδοχείο

Πανσέληνος: Το “Φεγγάρι του Χιονιού” στην Ακρόπολη (εικόνες)

Τραμπ για πρίγκιπα Χάρι: Πρόδωσε την Βασίλισσα