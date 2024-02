Κοινωνία

Άγιος Παντελεήμονας: νεκρός άνδρας σε είσοδο πολυκατοικίας

Τι αναφέρουν τα πρώτα στοιχεία για τον θανάσιμο τραυματισμό άνδρα και τον τραυματισμό ενός ακόμη στον Άγιο Παντελεήμονα.

Συναγερμός σήμαν στις Αρχές για αιματηρό επεισόδιο που συνέβη στον Άγιο Παντελεήμονα Αττικής το πρωί της Δευτέρς.

Πιο συγκεκριμένα, ένας άνδρας 64χρόνων βρέθηκε θανάσιμα τραυματισμένος από αιχμηρό αντικείμενο σε είσοδο πολυκατοικίας.

Ακόμα ένας 62χρονος άνδρας, βρέθηκε στο συγκεκριμένο σημείο και μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι δύο άνδρες, πιθανότητα υπό την επήρεια αλκοόλ, αλληλομαχαιρώθηκαν μετά από διαπληκτισμό που είχαν.

Προανάκριση για το συμβάν πραγματοποιεί η Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής.

