Καιρός - Πέμπτη: Βροχές, καταιγίδες και ισχυροί άνεμοι

Δείτε την πρόγνωση του καιρού για την Πέμπτη. Σε ποιες περιοχές θα ενταθούν οι άνεμοι και οι καταιγίδες.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ για την Πέμπτη, στην ανατολική νησιωτική χώρα και τη Θράκη λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές που από το απόγευμα στα δυτικά θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα στα ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί, στα δυτικά 5 με 7 και τοπικά στο Ιόνιο 8 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στα νότια πελάγη από το απόγευμα 7, τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει τους 18 με 19 και τοπικά τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές έως το μεσημέρι. Οι ανεμοι θα πνέουν νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλονίκη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Οι ανεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Στη Μακεδονία και τη Θράκη αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές. Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές που το βράδυ θα ενταθούν και πιθανόν να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 07 έως 17 με 19 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία έως 15 βαθμούς.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και από τις απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές οι οποίες το βράδυ θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Τη νύχτα τα φαινόμενα τοπικά θα είναι ισχυρά. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 08 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη, αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολικοί 5 με 7 μποφόρ, ενισχυομένοι το βράδυ τοπικά στα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα αραιές νεφώσεις που από το μεσημέρι θα πυκνώσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολικοί 4 με 5 και στα Δωδεκάνησα τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλία, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές που αργά τη νύχτα θα ενταθούν. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Παρασκευή

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές, προβλέπονται από τις πρώτες πρωινές ώρες στα νησιά του Ιονίου και τα δυτικά ηπειρωτικά. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα επεκταθούν ανατολικότερα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και μέχρι τις απογευματινές ώρες στις Κυκλάδες και την Κρήτη και το βράδυ στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Στα δυτικά από τις μεσημβρινές ώρες τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ορεινά. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 και νωρίς το πρωί στο Ιόνιο 6 με 7 μποφόρ, από το μεσημέρι θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς και θα εξασθενήσουν. Στα ανατολικά θα πνέουν νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο 7,τοπικά 8 μποφόρ με εξασθένηση από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα βόρεια τους 15 με 17 βαθμούς και στα υπόλοιπα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

