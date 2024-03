Κοινωνία

Τέμπη: Το πόρισμα των Εμπειρογνωμόνων για την τραγωδία (βίντεο)

Τα «εγκλήματα» που καταγγέλλει η Μαρία Καρυστιανού, οι αντιδράσεις στην αποκάλυψη ΑΝΤ1 και τα βασικά σημεία του πορίσματος.

Της Τζίνας Στασινοπούλου

«Θέλουμε οπωσδήποτε να μάθουμε πράγματα που δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε γιατί μπαζώθηκε ο χώρος, δεν ξέρουμε που οφείλεται η έκρηξη. Καήκαν 30 άνθρωποι», δηλώνει στον ΑΝΤ1 η Μαρία Καρυστιανού, κάνοντας λόγο για αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης κάνει λόγο η κυρία Μαρία Καρυστιανού πρόεδρος συλλόγου συγγενών θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη.

«Είναι αδικαιολόγητη η καθυστέρηση και δεν ξέρω πως μπορούμε πραγματικά, ποια αιτία να φανταστούμε και ποιο λόγο μπαίνοντας στο μυαλό των ανακριτών να στέλνουμε ένα χρόνο μετά, να ζητάμε βοήθεια και να στέλνουμε υλικό προς εξέταση στο εξωτερικό», σημειώνει σχετικά.

Ένα χρόνο μετά την αδιανόητη τραγωδία μιλά για όχι ένα , ούτε δύο αλλά για τρία εγκλήματα που έγιναν και συνεχίζουν να γίνονται στην υπόθεση των Τεμπών.

«Το πρώτο έγκλημα είναι η αδιαφορία και η επικινδυνότητα με την οποία λειτουργούσε ο συρμός τόσα χρόνια. Το δεύτερο είναι φυσικά το έγκλημα του μπαζώματος και το τρίτο φυσικά είναι το πώς είναι δυνατόν τώρα που ξέρουμε ότι δεν υπάρχει κανένα σύστημα ασφαλείας σε λειτουργία να γίνονται δρομολόγια».

Ελλείψεις αλλά και ανεπάρκειες στον ελληνικό σιδηρόδρομο αποτυπώνονται στο τελικό πόρισμα της επιτροπής διερεύνησης ανεξάρτητων πραγματογνωμόνων οικογενειών για την τραγωδία στα Τέμπη, όπως αποκαλύπτει η Real news.

Σύμφωνα με το πόρισμα ο ΟΣΕ έχει την ευθύνη για 8 ελλείψεις που συνέβαλαν στην πρόκληση της τραγωδίας. Μεταξύ αυτών:

Μη εγκατάσταση και ελλιπής λειτουργία σύγχρονου συστήματος φωτοσήμανσης

Η ελλιπής ανάπτυξη δικτύου επαναληπτών και αναμεταδοτών (VHF) κατά μήκος του σιδηροδρομικού δικτύου

Οι ανεπαρκείς διαδικασίες αξιολόγησης και πιστοποίησης του προσωπικού

Η έλλειψη περιορισμών ταχύτητας μέσω έκδοσης δελτίου βραδυπορίας

Σύμφωνα με το πόρισμα των πραγματογνωμόνων τόσο την περίοδο του δυστυχήματος αλλά μέχρι και σήμερα η Hellenic train δεν έχει ενεργοποιήσει κρίσιμα εργαλεία για την επικοινωνία. Ανάμεσα σε άλλα διαπιστώνονται κενά, όπως

Η ελλιπής εγκατάσταση τερματικών GSM-R cab radios

Η ανυπαρξία εκπαίδευση ραδιοεπικοινωνίας ανάμεσα στους μηχανοδηγούς, τους προϊσταμένους των συρμών και τους σταθμάρχες

Ο μη εφοδιασμός όλων των μηχανοδηγών με φορητές συσκευές GSM-R

Ένα χρόνο μετά την τραγωδία και όπως τονίζεται στο πόρισμα δεν έχει επικαιροποιηθεί ο γενικός κανονισμός κίνησης:

Ο μη εξυγχρονισμός του ΓΚΚ(γενικός κανονισμός κίνησης) με ριζικές αλλαγές

Η μη τήρηση κανονισμών πυρασφάλειας

Η έλλειψη ανεξάρτητης υπηρεσίας με δικαιοδοσία άμεσων ελέγχων σε ζητήματα ασφαλείας

Μετά και τη χθεσινή αποκάλυψη του ΑΝΤ1 για το εξώδικο του πρώην περιφερειάρχη Θεσσαλίας για το ζήτημα του μπαζώματος του χώρου, αλλά και τις έντονες αντιδράσεις των συγγενών των θυμάτων για το θέμα, σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δηλώνει ότι δεν υπήρχε καμία απόπειρα συγκάλυψης.

Ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, δήλωσε σήμερα στον ΑΝΤ1 πως «δεν υπάρχει μέχρι τώρα καμία πληροφορία σοβαρή κανένα στοιχείο η δικαιοσύνη κάνει τη δουλειά της προφανώς εάν προκύψει κάτι και βγει εδώ θα είμαστε να το σχολιάσουμε που να δείχνει ότι αυτό έγινε για κάποια συγκάλυψη. Ηταν μία επιχειρησιακή ενέργεια των ανθρώπων οι οποίοι λειτουργούσαν στο πεδίο για να μπορέσουν να προχωρήσουν μία πολύ δύσκολη μία διαδικασία η οποία ήτανε τραγική» .

«Είναι αδιανόητο ο ένας να ρίχνει την ευθύνη στον άλλον και ακόμα μέχρι και σήμερα να παίζουν με την ψυχολογία των συγγενών των θυμάτων τους συγγενείς των θυμάτων και να μην μπορεί να βγει άκρη για το ποιος έδωσε αυτή την εντολή. Το ότι υπάρχει ευθύνη κατά τη γνώμη μου για το μπάζωμα του συγκεκριμένου σημείου είναι δεδομένο», είπε από την πλευρά του ο δικηγόρος Απόστολος Λύτρας.

Στο πόρισμα που παραδόθηκε στον εφέτη ανακριτή περιλαμβάνονται και συστάσεις για την ασφαλή λειτουργία των σιδηροδρόμων.

