Ζελένσκι: Ήμουν με τον Μητσοτάκη και ο πύραυλος έπεσε στα 300 μέτρα

Πως περιέγραψε ο Πρόεδρος της Ουκρανίας την στιγμή της επίθεσης στην Οδησσό. Τι είπε για τον Πούτιν, τις απόπειρες δολοφονίας και τον πόλεμο που μαίνεται.

Ο Ουκρανός πρωθυπουργός Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε αποκλειστική του συνέντευξη στην ιταλική δημόσια τηλεόραση Rai, αναφέρθηκε στη χθεσινή ρωσική πυραυλική επίθεση στην Οδησσό, όπου βρισκόταν με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Πιο αναλυτικά, ο Ζελένσκι υπογράμμισε:

«Σε ό,τι αφορά το χθεσινό συμβάν, ήμασταν με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, πραγματοποιούσαμε επίσημη επίσκεψη στο λιμάνι. Σε απόσταση 300 μέτρων έπεσε βαλλιστικός πύραυλος. Είναι δύσκολο, όμως, να πούμε ποιόν ήθελαν να πλήξουν». «Ο Πούτιν, σύμφωνα με τις μυστικές υπηρεσίες μας, προσπάθησε να με δολοφονήσει πάνω από δέκα φορές, αλλά δεν ξέρω αν ο αριθμός είναι ακριβής, δεν μετρώ τις απόπειρες αυτές», πρόσθεσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Απαντώντας σε ερώτηση του Ιταλού δημοσιογράφου Μπρούνο Βέσπα, σχετικά με όσους στην Ιταλία δεν υποστηρίζουν την Ουκρανία, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρόσθεσε:

«Όποιος δεν στηρίζει την Ουκρανία, στηρίζει αυτόματα την Ρωσία και δεν καταλαβαίνει ποιός είναι ο Πούτιν. Το μέρος εκείνο της δυτικής κοινωνίας που δεν μας βοηθά και στηρίζει τον Πούτιν, δεν κατανοεί τί σημαίνει πόλεμος, διότι δεν τον ζει σε πρώτο πρόσωπο. Και ρωτώ: αν χθες, όταν σημειώθηκε η επίθεση στην Οδησσό, στη θέση του Έλληνα πρωθυπουργού βρισκόταν η Τζόρτζια Μελόνι, τι θα λέγατε, τι θα έλεγε ο ιταλικός λαός;».

«Υποσχεθήκαμε να μην χρησιμοποιήσουμε εναντίον κανενός τους γερμανικούς πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς που ζητάμε, με μόνη εξαίρεση τα κατεχόμενα εδάφη της ουκρανικής επικράτειας. Μας χρειάζονται πολλών ειδών πολεμοφόδια. Τα χρειαζόμαστε, διότι με τον κατάλληλο οπλισμό, μπορείς να απαντήσεις στα ρωσικά στρατεύματα και αυτό μπορεί να αλλάξει την έκβαση του πολέμου. Οι Ρώσοι βρίσκονται στην άλλη όχθη του Δνείπερου, αλλά έχουν όπλα μεγαλύτερου βεληνεκούς και μπορούν να πλήξουν στόχους που βρίσκονται πιο μακριά από τους δικούς μας, κατά 20 χιλιόμετρα» δήλωσε στη Rai o Oυκρανός πρόεδρος.

Συνάντηση Ζελένσκι-Ερντογάν την Παρασκευή στην Κωνσταντινούπολη

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Τουρκία αύριο, Παρασκευή 8 Μαρτίου, ανακοινώθηκε από τη Διεύθυνση Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας.

«Η επίσκεψη θα περιλαμβάνει μια λεπτομερή συζήτηση για την πορεία του πολέμου Ουκρανίας-Ρωσίας, την πρόσφατη κατάσταση των επαφών σχετικά με τη συνέχιση της συμφωνίας για τον διάδρομο των σιτηρών και τις προσπάθειες για διαρκή ειρήνη στην περιοχή», αναφέρεται στην ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα Χ.

Παράλληλα, στην ατζέντα των συνομιλιών μεταξύ του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα βρεθούν και οι διμερείς σχέσεις Τουρκίας-Ουκρανίας.

H Τουρκία, μεταξύ άλλων, προμηθεύει στο Κίεβο μη επανδρωμένα αεροσκάφη Bayraktar TB2, ενώ πρόσφατα ο διευθύνων σύμβουλος της κατασκευάστριας εταιρείας Baykar, Χαλούκ Μπαϊρακτάρ, είχε δηλώσει ότι κατασκευάζεται στην Ουκρανία εργοστάσιο παραγωγής μη επανδρωμένων αεροσκαφών, το οποίο θα τεθεί σε λειτουργία σε ένα χρόνο.

