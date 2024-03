Αθλητικά

Κολοσσός Ρόδου - ΠΑΟΚ: Επιβλητικός Κολοσσός ισοπέδωσε τον Δικέφαλο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι Ροδίτες με αυτήν τη νίκη έπιασαν τον ΠΑΟΚ στην βαθμολογία.

-

Ο Κολοσσός αποδείχτηκε ανώτερος από τον ΠΑΟΚ στη Ρόδο για την 20ή αγωνιστική της Basket League και με ηγέτη τον Άντριου Γκάουντλοκ (24 πόντους, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα) πήρε τους δύο βαθμούς, 95-79, και τον «έπιασε» στον βαθμολογικό πίνακα, με 28 βαθμούς. Οι Ροδίτες που έχουν και το... πάνω χέρι στην ισοβαθμία με την ομάδα της Θεσσαλονίκης (Ο ΠΑΟΚ είχε νικήσει με +12 στην Πυλαία), πάτησαν... γκάζι στο β΄ μέρος και χάρη στη νίκη τους διατήρησαν έτσι ζωντανές τις ελπίδες τους για παρουσία στα πλέι οφ.

O Λούκα Μπραΐκοβιτς πρόσθεσε 16 πόντους για την ομάδα του Κούρο Σεγκούρα. Νταμπλ-νταμπλ σημείωσε ο Τάιλερ Πόλεϊ με 15 πόντους και 12 ριμπάουντ.

Από τον ΠΑΟΚ ξεχώρισε ο Έλβαρ Φρίντρικσον με 20 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 20-19, 45-47, 79-62, 95-79

Κλειστό παιχνίδι έγινε στο πρώτο μέρος, με τον Κολοσσό να διατηρεί το προβάδισμα στο μεγαλύτερο μέρος. Ο Γκάουντλοκ ήταν αυτός που διαμόρφωσε το σκορ της 1ης περιόδου δίνοντας το προβάδισμα στους Ροδίτες (20-19). Με σερί 7-0 ξεκίνησαν οι γηπεδούχοι στη 2η περίοδο (27-19). Όμως, ο ΠΑΟΚ αντέδρασε ισοφαρίζοντας σε 34-34. Ακολούθησε «μάχη» για να πάει με προβάδισμα δύο πόντων (45-47) ο ΠΑΟΚ στ' αποδυτήρια στο ημίχρονο.

Ο Κολοσσός έπιασε την υψηλότερη απόδοσή του στο 3ο δεκάλεπτο, όταν έκανε επιμέρους σκορ 34-15. Οι Ουτόμι, Γκάουντλοκ και Περάντες έβαλαν την υπογραφή τους σε επιμέρους σκορ 22-2 για το +18 (67-49) του Κολοσσού στο 26ο λεπτό. Ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να απειλήσει μέχρι το 30ό λεπτό (79-62). Στην 4η περίοδο, η ομάδα της Ρόδου ξέφυγε και με +20 (82-62). Αν και ο Φρίντρικσον έδωσε το έναυσμα για αντεπίθεση, το σερί 9-0 του «Δικέφαλου του Βορρά» απλώς οδήγησε στο 82-71. Ο ΠΑΟΚ πλησίασε και στο -10, 85-75, στο 34’. Σ' εκείνο το σημείο, ο Γκάουντλοκ έβγαλε από τη... δύσκολη θέση την ομάδα του, για το τελικό 95-79.

Διαιτητές: Τσιμπούρης, Τηγάνης, Μαρινάκης

ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ (Σεγκούρα): Ουτόμι 13 (2), Πετρόπουλος, Σίτου 3, Πόλεϊ 15 (1), Περάντες 13 (1), Γκάουντλοκ 24 (3), Κολοβέρος 8, Παπαγιάννης, Μπιλλής 3 (1), Καμαριανός, Παπαδάκης, Μπραΐκοβιτς 16

ΠΑΟΚ (Νεραντζάκης): Τάουνς 8, ΜακΝις 11, Σχίζας 2, Φρίντρικσον 20 (2), Τσιακμάς, Τσαϊρέλης 3, Αρσενόπουλος, Σωτηρίου, Μίχαλακ 7 (1), Άλστον 6, Oυίλιαμς.

Ειδήσεις σήμερα

Ημιμαραθώνιος: Αλλαγές σε δρομολόγια αστικών συγκοινωνιών

Ζωγράφου: Επεισόδια με μολότοφ, εμπρησμούς και φωτοβολίδες κατά αστυνομικών (βίντεο)

Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή βρέφος 2,5 μηνών