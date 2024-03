Κόσμος

Πακιστάν: Πολύνεκρη επίθεση σε στρατιωτικό φυλάκιο

Οι τρομοκράτες έριξαν ένα όχημα παγιδευμένο με εκρηκτικά στο φυλάκιο, ενώ ακολούθησαν πολλές βομβιστικές επιθέσεις αυτοκτονίας.

Μαχητές επιτέθηκαν σε στρατιωτικό φυλάκιο στο Πακιστάν κοντά στο Αφγανιστάν, σήμερα το πρωί, χρησιμοποιώντας όχημα παγιδευμένο με εκρηκτικά, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν πέντε μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, όπως ανακοίνωσε ο πακιστανικός στρατός.

Η επίθεση στο βορειοδυτικό Πακιστάν έγινε από έξι δράστες, σύμφωνα με την διεύθυνση ενημέρωσης του στρατού, στην οποία δεν κατονομάζεται η οργάνωση μαχητών που είναι υπεύθυνη για το περιστατικό.

«Οι τρομοκράτες έριξαν ένα όχημα παγιδευμένο με εκρηκτικά στο φυλάκιο, ενώ ακολούθησαν πολλές βομβιστικές επιθέσεις αυτοκτονίας, που οδήγησαν στην κατάρρευση τμήματος του κτιρίου» και τον θάνατο πέντε προσώπων, ανέφερε η ανακοίνωση.

Η κυβέρνηση του Πακιστάν και αξιωματούχοι ασφαλείας λένε ότι οι επιθέσεις έχουν ενταθεί τους τελευταίους μήνες, με την ευθύνη για πολλές εξ αυτών να αναλαμβάνουν οι Πακιστανοί Ταλιμπάν (TTP). Αξιωματούχοι λένε ότι οι μαχητές χρησιμοποιούν το έδαφος του Αφγανιστάν για να εξαπολύσουν επιθέσεις.

