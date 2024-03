Κόσμος

Μεσανατολικό: “Στον αέρα” η επίτευξη εκεχειρίας

Μεγάλη απόκλιση με τις θέσεις του Ισραήλ βλέπει η Χαμάς

Η Χαμάς δεν έχει λάβει ακόμη απόφαση για το αν θα στείλει αντιπροσωπεία στη Ντόχα ή στο Κάιρο για διαπραγματεύσεις με στόχο μια εκεχειρία στον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

«Δεν υπάρχει ακόμη καμία ένδειξη ή απόφαση εντός της Χαμάς σχετικά με την αποστολή αντιπροσωπείας της Χαμάς σε ένα νέο γύρο διαπραγματεύσεων στο Κάιρο ή τη Ντόχα», είπε ο αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Παράλληλα δήλωσε σήμερα ότι οι θέσεις μεταξύ του παλαιστινιακού κινήματος και του Ισραήλ εξακολουθούν να έχουν «μεγάλη απόκλιση» για να υπάρχει ελπίδα για «πρόοδο» στις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία.

«Αμφιβάλλω ότι θα επιτευχθεί οποιαδήποτε πρόοδος σε αυτές τις διαπραγματεύσεις, επειδή οι θέσεις έχουν μεγάλη απόκλιση», τόνισε.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν σοβαρολογεί και δεν ενδιαφέρεται και η αμερικανική κυβέρνηση δεν ασκεί πραγματική πίεση, πρόσθεσε, αναφερόμενος στις ΗΠΑ, μεσολαβητή και στενό σύμμαχο του Ισραήλ.

