Συνέντευξη Μητσοτάκη στον ΑΝΤ1: Τα Τέμπη, η γυναικοκτονία και τα πυρά στην αντιπολίτευση

Εκτενή αναφορά στο θέμα της γυναικοκτονίας στους Αγίους Αναργύρους εκανε ο Πρωθυπουργός. Τι είπε για τον Στέφανο Κασσελάκη και τον Κυριάκο Βελόπουλο και πώς αντιδρά η αντιπολίτευση.

Το θέμα της γυναικοκτονίας έξω από το Αστυνομικό Τμήμα των Αγίων Αναργύρων και η έξαρση της βίας γενικότερα, ήταν αυτό με το οποίο ξεκίνησε η συνέντευξη, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να παρατηρεί αρχικά πως, τα θύματα «έχουν μεγαλύτερη άνεση να καταγγέλλουν»

«Το θέμα αυτό απασχολεί πάρα πολύ την ελληνική κοινωνία και θα ήθελα να κάνω μια διάκριση μεταξύ της βίας όπως την περιγράψατε να εκφράζεται μέσα από βία κατά των γυναικών, στην ακραία της μορφή εκδηλώνεται μέσα από την γυναικοκτονία, το μπουλινγκ, την βία των ανηλίκων και παραβατικότητα που συνδέεται με την καθημερινή εγκληματικότητα. Έχουμε μια έξαρση των φαινομένων που αναφέρονται στη βία. Και πράγματι το περιστατικό των Αγίων Αναργύρων ήταν μια γροθιά στο στομάχι για όλους μας και θα έλεγα και για μένα προσωπικά καθώς εκεί αισθάνθηκα ότι μπορεί κάποιες φορές να προσπαθεί να διορθώνει μια προβληματική κατάσταση, αλλά έρχεται ένα τέτοιο συμβάν να μας υπενθυμίζει ότι αυτά τα οποία κάνουμε δεν είναι πολλές φορές αρκετά και πρέπει να κάνουμε περισσότερα

Από την άλλη επειδή αναφερθήκατε στον αριθμό ευτυχώς δεν έχουμε καθημερινά γυναικοτκονίες έχουμε καθημερινά πάρα πολλές καταγγελίες βίας κατά των γυναικών και αυτό μπορεί να σημαίνει απλά ότι οι γυναίκες αισθάνονται μεγαλύτερη άνεση τώρα να μιλούν και να καταγγέλλουν τα περιστατικά και αισθάνονται μεγαλύτερη άνεση γιατί υπάρχει πάρα το γεγονός ότι έγιναν λάθη στους Αγίους Ανάργυρους υπάρχει εμπιστοσύνη στην αστυνομία ότι μπορεί να διαχειριστεί τα περιστατικά και οι γυναίκες αισθάνονται για πρώτη φορά την άνεση να βγουν να να μιλήσουν γιατί ξέρουν ότι πρέπει να έχουν προστασία και αυτό νομίζω ότι είναι μια κατάκτηση γιατί και πριν είχαμε τέτοια φαινόμενα ξέρετε απλά δεν τα γνωρίζαμε γιατί κάνεις δε τολμούσε να μιλήσει».

Ερωτηθείς από τη Μαρία Αναστασοπούλου αν η γυναικοκτονία έξω από το Τμήμα ήταν μεμονωμένο περιστατικό ή αν καταδεικνύει ένα λάθος σύστημα μέσα στην Αστυνομία, ο πρωθυπουργός απάντησε πως, «μπορεί να συμβαίνουν και τα δύο. Μπορεί να υπάρχει, και σιγουρά υπάρχει ακόμη παντού μέσα στο κράτος και σίγουρα μέσα στην Αστυνομία αυτή η όπως την περιγράψατε κουλτούρα του ‘ωχαδερφισμού’ ότι θα κάνω τα απολύτως απαραίτητα ότι δεν νοιάζομαι για το πρόβλημα του πολίτη. Υπάρχει όμως και η άλλη όψη. Υπάρχουν και πάρα πολλοί αστυνομικοί που κάνουν εξαιρετικά τη δουλειά τους, αστυνομικοί που εκτός υπηρεσίας βλέπετε ότι καταδιώκουν και μπορεί να συλλαμβάνουν κλέφτες, αστυνομικοί που μπορεί να μετατρέπουν τα περιπολικά τους σε ταξί, σε ασθενοφόρα, αστυνομικοί οι οποίοι μπήκαν μέσα στη φωτιά…

-Είναι τα περιπολικά ταξί;

«Βεβαίως όταν πρέπει το είπα εξάλλου πρέπει να είναι και ταξί και ασθενοφόρα και πυροσβεστικά είδατε και στις πυρκαγιές του περασμένου έτους τους αστυνομικούς να πηγαίνουν πόρτα-πόρτα και να βγάζουν ηλικιωμένους συμπολίτες μας από τα σπίτια τους. ‘Αρα πιστεύω ότι η πλειοψηφία των αστυνομικών έχουν αίσθηση του καθήκοντος, όμως πρέπει να κάνουν περισσότερα διότι η αλλαγή κουλτούρας ενός οργανισμού δεν είναι εύκολη υπόθεση. Έχουμε κάνει πολλά τμήματα αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας με πολύ εξιδεικευμένη εκπαίδευση των αστυνομικών, οι πιο πολλές είναι γυναίκες, για λόγους που νομίζω ότι είναι κατανοητοί πρέπει να προσθέσουμε και άλλα. Χρειαζόμαστε πιο αυστηρές διαδικασία από το τι γίνεται από τη στιγμή που καταγγέλλεται ένα περιστατικό, χρειαζόμαστε ακόμη περισσότερους ξενώνες φιλοξενίας για κακοποιημένες γυναίκες, ώστε να αισθανθούν την άνεση, να μπορούν να φύγουν από το σπίτι τους και να έχουν φυσική αλλά και νομική προστασία. Όλα αυτά είναι σημαντικά βήματα τα οποία έχουν γίνει. Χρειαζόμαστε ακόμη περισσότερα panic button, το panic button τότε όταν σας πρωτομίλησα σε μία εκπομπή την οποία είχαμε κάνει μαζί ήταν μια ιδέα τώρα είναι μια πραγματικότητα και έχει σώσει ζωές. Μια γυναίκα που μπορεί να ειδοποιήσει κρυπτογραφημένα την Αστυνομία ότι μπορεί να είναι θύμα κακοποίησης και να μπορεί να έρθει η Αστυνομία στο σπίτι χωρίς να το αντιληφθεί ο εν δυνάμει κακοποιητής είναι μια μεγάλη και σημαντική καινοτομία. Άρα για μένα κάθε τέτοιο περιστατικό όπως αυτό των Αγίων Αναργύρων και η τραγωδία είναι μια υπενθύμιση ότι όταν καλούμαστε να κάνουμε βαθιές και δομικές αλλαγές στο κράτος πρέπει να γνωρίζουμε πάντα ότι θα υπάρχουν πισωγυρίσματα και θα υπάρχουν και τραγωδίες αυτές πρέπει να μας κάνουν πιο δυνατούς να τρέχουμε πιο γρηγορά».

Ερωτηθείς από τον Γιώργο Παπαδάκη για την υποστελέχωση των Αστυνομικών Τμημάτων και την εκπαίδευση των αστυνομικών, απάντησε πως, «πράγματι, είχαμε εντοπίσει ότι σε περιοχές με υψηλή παραβατικότητα, δεν υπήρχε αρκετή ορατή παρουσία των αστυνομικών και αυτό οφείλεται σε μια μεγάλη προσπάθεια να κατανείμουμε καλυτέρα το ανθρώπινο δυναμικό της Αστυνομίας, κυρίως σε υπηρεσίες πρώτης γραμμής, να στελεχώσουμε τα τμήματα και τις ομάδες που κινούνται στο δρόμο και δεν εντάσσονται σε κάποιο συγκεκριμένο Αστυνομικό Τμήμα. Είναι μια μεγάλη προσπάθεια η οποία γίνεται. Πράγματι βρήκαμε πάρα πολλούς αστυνομικούς δεσμευμένους σε φύλαξη υψηλών προσώπων, πήρα εγώ μια τολμηρή απόφαση να τους μειώσουμε και υπήρχαν σας διαβεβαιώνω αρκετές αντιδράσεις, γιατί ήταν θα έλεγα, ένα κεκτημένο αδράνειας αυτό να έχει κανείς μια φύλαξη και δεν συνάδει με τον πραγματικό κίνδυνο, στον οποίο κάποιος εκτίθεται και πρέπει να κάνουμε περισσότερα σε αυτή τη κατεύθυνση όπως πρέπει να απαλλάξουμε τους αστυνομικούς και αυτό γίνεται ήδη σε ένα βαθμό από γραφειοκρατικά καθήκοντα, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση βοηθάει πολύ σε αυτό ώστε αντί να ασχολούνται με γραφειοκρατικές διαδικασίες να μπορούν να είναι έξω στο δρόμο ή σε ένα αστυνομικό τμήμα για να προστατεύουν πραγματικά τον πολίτη».

«Δεν φτάνει πάντα στην κορυφή η ευθύνη, αν κάτι δεν πάει καλά»

Ο πρωθυπουργός εμφανίστηκε ξεκάθαρος ως προς τις πολιτικές ευθύνες για τη γυναικοκτονία της Κυριακής Γρίβα και είπε σχετικά πως, «είμαι πολύ σαφής και ξεκάθαρος σε αυτό, γιατί αν ξέρετε κ. Αναστασοπούλου κάθε φορά που κάτι δεν πηγαίνει καλά στο κράτος η ευθύνη φτάνει πάντα στην κορυφή θα είχαμε παραιτήσεις κάθε εβδομάδα ή κάθε μήνα», ενώ στην παρατήρηση πως στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, άλλαξε η ηγεσία τρεις φορές μέσα σε ένα χρόνο, είπε ότι:

«Προφανώς η ευθύνη είναι δική μου αλλά, σε καμία περίπτωση δε θεωρώ ότι ένας υπουργός ο οποίος πραγματικά κατέχει το αντικείμενο αυτό, δεν νομίζω ότι αμφισβητείται και κανείς μια μεγάλη προσπάθεια να αλλάξει τα κακώς κείμενά στην Ελληνική Αστυνομία τα οποία τονίζω είναι προβλήματα τα οποία έρχονται και τα οποία διαιωνίζονται εδώ και πάρα πολύ καιρό όχι δε θεωρώ ότι εδώ υπάρχει πολιτική ευθύνη για το συγκεκριμένο συμβάν.

Και με την ευκαιρία αυτή, επιτρέψτε μου να πω και κάτι ακόμη και να το τονίσω. Αυτή η δεύτερη τετραετία είναι τετραετία που πρέπει να κάνουμε πολύ βαθιές τομές στο κράτος. Αν η πρώτη τετραετία ήταν μια τετραετία όπου ουσιαστικά διορθώσαμε την πορεία της χώρας και αντιμετωπίσαμε κρίσεις, τώρα μπαίνουμε στα βαθιά και όταν τα βάζουμε με το βαθύ κράτος ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτή είναι μια άσκηση η οποία απαιτεί υπομονή, επιμονή και μεγάλη συστηματικότητα. Δεν έκρυψα ότι αυτός είναι ο στόχος της δεύτερης τετραετίας και θα κριθώ για την αποτελεσματικότητα των πολιτικών μας στο τέλος της τετραετίας αυτής. Αυτή είναι η μάχη η οποία δίνουμε και η Αστυνομία θα έλεγα είναι μόνο μια έκφανση των σημαντικών δομικών παρεμβάσεων που πρέπει να κάνουμε. Αλλά εκεί φέρνουμε και νέες πρωτοβουλίες όπως για το μπούλινγκ θα ήθελα να μιλήσουμε για το θέμα αυτό και για αυτά τα οποία είπαμε χθες γιατί είναι εξαιρετικά σημαντικά μου το λένε και συνέχεια γονείς ότι αυτή η βία και η παραβατικότητα, η οποία υπάρχει στους εφήβους και στα σχολεία μας πρέπει με κάποιο τρόπο να αντιμετωπιστεί και νομίζω ότι η πλατφόρμα που παρουσιάσαμε χθες αλλά και όλη η πολιτική μας προσέγγιση στο θέμα αυτό έχει βάρια επιστημονική τεκμηρίωσή και νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση».

Τέμπη: Δεν υπήρξε καμία κυβερνητική ανάμειξη

«Να σας ρωτήσω εγώ λοιπόν να συγκαλύψουμε τι; Στο ερώτημα αυτό δε παίρνω απάντηση. Να συγκαλύψουμε τι; Ότι υπήρχε δήθεν το τρένο μετέφερε ξυλόλιο εκρηκτικά και εμείς σπεύσαμε την ώρα του ατυχήματος;

Θα το κρίνει ο πραγματογνώμονας αυτό οριστικά ο πρώτος πραγματογνώμονας είπε…», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ερωτηθείς εισαγωγικά για τις επικρίσεις της αντιπολίτευσης και τις υποψίες της κοινής γνώμης για το ενδεχόμενο συγκάλυψης στην τραγωδία των Τεμπών.

«Δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε, αλλά γνωρίζω πολύ καλά ότι δεν υπήρχε καμία συγκάλυψη. Αυτό το γνωρίζω πάρα πολύ καλά και θα σας επαναλάβω αυτό το οποίο είπα στη βουλή και είναι βαριά προσβλητικό και δύσκολο για μένα. Τη στιγμή που κλήθηκα να διαχειριστώ τη μεγαλύτερη τραγωδία που μπορούσε κάποιος να διανοηθεί εκείνο το βράδυ, το μυαλό μας να ήταν σε τι ακριβώς; Κάτι το οποίο στη συνέχεια μάθαμε χωρίς αυτό να υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ουσιαστικά στα Τέμπη συναντήθηκε το ανθρώπινο λάθος με χρόνιες παθογένειες της δημόσιας διοίκησης, κάτι το οποίο δε το έκρυψα ποτέ. Άκουσα ότι θέλαμε ντε και καλά να στοχοποιήσουμε τον σταθμάρχη. Ποτέ δεν το είπα αυτό. Αλλά κανείς δεν αμφισβητεί από την άλλη ότι υπήρξε ένα ανθρώπινο λάθος, αλλά δεν ήταν μόνο το ανθρώπινο λάθος ο ίδιος είπα ότι πάντα θα μας βαραίνει το γεγονός ότι δυστυχώς παρότι προσπαθήσαμε δε προφτάσαμε να έχουμε έτοιμα όλα τα συστήματα ασφαλείας της τηλεδοιήκησης. Τι θα γινόταν αν τα είχαμε; Πάλι δε το ξέρουμε μετά βεβαιότητας όμως αυτή είναι η πραγματικότητα για τα Τέμπη. Ξέρω ότι έχω απέναντι μου μια κοινωνία πολύ καχύποπτη αλλά το μόνο που μπορώ να πω αυτή τη στιγμή είναι να αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της κάνεις δεν αμφισβητεί ότι έχει κινηθεί με πολύ γρήγορους ρυθμούς και η δικιά μας δουλειά είναι να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ότι τα τρένα θα είναι ασφαλή».

Απάντηση έδωσε και για την παραδοχή ότι, το ηχητικό υλικό που δημοσιεύτηκε από Μέσο Ενημέρωσης ήταν μονταρισμένο.

«Δεν το γνωρίζω και δε γνωρίζω αν είναι αλήθεια και να το αποδείξει η Δικαιοσύνη αν είναι έτσι. Πιθανώς να είναι αλλά, δεν το ξέρω. Αυτό το οποίο γνωρίζω είναι ότι ,το υλικό ακέραιο έφτασε στη Δικαιοσύνη και αυτό δεν αμφισβητείται. Όλες οι ηχητικές συνομιλίες είναι στα χεριά της Δικαιοσύνης και το πως διέρρευσαν στα Μέσα, το τι έπαιξαν μετά τα μέσα αλλά σε καμία περίπτωση δεν υπήρχε κυβερνητική ανάμειξη σε αυτό και επαναλαμβάνω να συγκαλύψω τι ακριβώς; Ξαναθυμηθείτε εκείνο το βραδύ κ. Αναστασοπούλου πιστεύετε πραγματικά ότι εκείνη την ώρα που δεν είχαμε εικόνα για το πόσοι νεκροί υπήρχαν που το μέλημα μας ήταν να περιθάλψουμε τους τραυματίες. Πήγα στο νοσοκομείο στη Λάρισα και είδα συντετριμμένους ανθρώπους που είχαν χάσει τους ανθρώπους τους, ότι το μέλημά μας ήταν εκείνη τη στιγμή να πάμε να πειράξουμε κάποια ηχητικά; Είναι βαριά προσβλητικό αυτό για εμένα για τους ανθρώπους που χειρίστηκαν τη κρίση τα υπόλοιπα ας τα βρει η δικαιοσύνη. Τα ηχητικά, όλα τα ηχητικά τα πλήρη ηχητικά διέρρευσαν στα μέσα 2 μέρες μετά δεν υπάρχει αμφιβολία για το τι ειπώθηκε τελικά όλοι ξέρουμε την αλήθεια».

Αναφορικά με το μπάζωμα και την αναφορά Φλωρίδη, στην οποία υπήρξαν αντιδράσεις, είπε πως, «καταλαβαίνω καταρχάς οι μονοί οι οποίοι έχουν δικαίωμα σε αυτή την ιστορία να κάνουν το θυμό τους πραγματική οργή, να πουν μια κουβέντα παραπάνω, να ζητήσουν τα ρέστα είναι οι γονείς. Οι γονείς όμως, όχι τα κόμματα που εργαλειοποιούν τον πόνο των γονέων διότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυτό γίνεται με πολύ συστηματικό τρόπο και είναι κάτι χυδαίο. Θα μπορούσαμε να το έχουμε κανείς για το Μάτι δεν το κάναμε ποτέ και αυτή είναι η μεγάλη διαφορά της Ν.Δ από αυτούς που εργαλειοποιούν την τραγωδία. Έρχομαι τώρα στο ερώτημα σας. Ποιο μπάζωμα; Το να ρίξεις χαλίκι για να σταθεροποιήσεις το έδαφος να πάει ο γερανός να σηκώσει τα βαγόνια της αμαξοστοιχείας όχι της εμπορικής της επιβατικής για αυτό έγινε ήταν μια υπηρεσιακή απόφαση, εμείς ούτε καν το γνωρίζαμε αυτό πάρθηκε μια απόφαση να σταθεροποιηθεί το έδαφος».

«Μα κυρία Αναστασοπούλου όταν έχουμε μια τραγωδία. Είχατε πάει στον τόπο; Είδατε βαγόνια διαλυμένα με υποψίες ότι από κάτω ήταν νεκροί και τα οποία έπρεπε να σηκωθούν. Και οι άνθρωποι που χειρίζονταν το χώρο του ατυχήματος θεωρήσαν ότι έπρεπε να σταθεροποιηθεί το έδαφος για να σηκώσουν τα βαγόνια. Είναι πάρα πολύ δυσάρεστο τέτοιές θεωρίες συνομωσίας να αναπαράγονται με τόσο μεγάλη συστηματικότητα και να πρέπει να καλούμαστε να αποδείξουμε ότι είναι ανυπόστατες. Ο μόνος τρόπος που μπορώ να το κάνω δεν είναι να πείσω εσάς ή τους τηλεθεατές σας γιατί μπορεί να μη μπορέσω να τους πείσω. Είναι να έρθει η ιδιά η δικαιοσύνη η οποία έχει αναθέσει σε 2ο πραγματογνώμονα να διαψεύσει όλα αυτά τα οποία εγώ γνωρίζω με βάση τα στοιχεία τα οποία έχω στη διάθεση μου ότι είναι αναληθή», απάντησε σε ερώτημα σχετικά με το ποιος έδωσε την εντολή για το μπάζωμα και παραδεχόμενος λάθη που έγιναν στον χειρισμό της τραγωδίας των Τεμπών, σημείωσε πως, «θα σας πω ένα λάθος το οποίο έγινε: δεν απαντήσαμε με πειστικότητα στις διάφορες θεωρίες συνομωσίας που διακινήθηκαν. Το αφήσαμε.

Βεβαίως και ρίζωσαν όλα αυτά το μπάζωμα, τα εκρηκτικά το ξυλόλιο όλα αυτά τα οποία αναπαράγονται σήμερα προσέξτε από τον αρχηγό της αντιπολίτευσης σε άρθρο του σε πλήρη συντονισμό με τον κ Βελόπουλο. Αυτοί τα λένε. Εκεί κάνω τη δική μου αυτοκριτική και λέω έπρεπε να είχαμε απαντήσει με μεγαλύτερη πειστικότητα διότι προφανώς δεν πείσαμε ότι, όλα αυτά είναι τερατουργίες. Πιστεύω ότι θα το αποδείξει η ίδια η δικαιοσύνη από εκεί και πέρα δεν πρέπει να συγχέουμε μια υπόθεση άρσης ασυλίας ενός βουλευτή με τις ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες που μπορεί να έχει βάσει του άρθρου 86 του συντάγματος του νόμου περί ευθύνης υπουργών. Είτε ήταν είτε δεν είναι βουλευτής ο κ. Καραμανλής σήμερα δεν κάνει καμία απολύτως διαφορά στο αν η βουλή κρίνει ότι πρέπει να συσταθεί προκαταρκτική επιτροπή μέχρι στιγμής η αντιπολίτευση μας λέει ότι αυτό πρέπει να γίνει δεν έχει καταθέσει κανένα συγκεκριμένο κατηγορητήριο. Αν το κάνει θα το συζητήσουμε τότε.

Θα εξετάσουμε το κατηγορητήριο. Μέχρι στιγμής, εγώ κατηγορητήριο δεν έχω δει. Και ξέρετε όταν ζητάς από τον άλλον να πάει στη Δικαιοσύνη, γιατί αυτό ζητούν στην ουσία αφήνοντας υπονοούμενα ότι εδώ υπήρχε ανθρωποκτονία με δόλο, βαριά κατηγορία, τουλάχιστον γράψε το, συνέταξε ένα κατηγορητήριο και πήγαινε στη βουλή να τοποθετηθούν τα κόμματα επίσημα».

«Εθνικές εκλογές θα έχουμε το 2027»

«Και να πω μία κουβέντα μόνο για τις εθνικές εκλογές γιατί νομίζω ότι αυτό έχει σημασία. Ο αρχηγός της αντιπολίτευσης ζητάει εθνικές εκλογές την ίδια στιγμή που θέτει το πήχη του δικού του κόμματος στο 17 %, λέει δηλαδή «εγώ θέλω να πετύχω το ίδιο ποσοστό που πέτυχα σε εθνικές εκλογές». Για τις ευρωεκλογές προηγουμένως ο ΣΥΡΙΖΑ είχε πάρει 23% λέει ότι αυτός είναι ο πήχης μου άρα αναγνωρίζει ότι θα είναι δεύτερος και μεγάλη διαφορά από τη Ν.Δ., αλλά γιατί ζητάει εθνικές εκλογές; Για να λύσει τα δικά του εσωτερικά προβλήματα; Χρειάζεται η χώρα σήμερα εκλογές εννιά μήνες από μία μεγάλη εκλογική επικράτηση της νέας Δημοκρατίας; Προφανώς και όχι και δεν θα έχουμε εθνικές εκλογές και θα στο ξαναπώ και τώρα και θα με πιέζετε στη διάρκεια των επόμενων ετών να το διαψεύσω εθνικές εκλογές θα έχουμε το 2027.

Εθνικές εκλογές θα έχουμε το 2027 αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει αλλά το ζητούμενο εδώ πέρα είναι να συνεχίσει η Νέα Δημοκρατία με την ίδια ορμή κι με ένα πολιτικό σκηνικό το οποίο λίγο-πολύ διαμορφώθηκε στις εθνικές εκλογές να μπορεί να υλοποιηθεί σημαντικές αλλαγές προς όφελος των πολιτών και να μη δώσουμε λαβή και δυνατότητα κυρίως στον αντίσυστημισμό γιατί δεν είναι μόνο τα κόμματα στα δεξιά μας δυστυχώς βλέπω πια αισθάνομαι ότι βλέπω ένα ριμέικ βλέπω τον κύριο Κασσελάκη και τον κύριο Βελόπουλο και μου θυμίζουν πολύ τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Καμμένο πολύ και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτοί κάποια στιγμή συγκυβέρνησαν ενώθηκαν αυτές οι δύο ετερόκλητες δυνάμεις και κυβέρνησαν τέσσερα χρόνια. Προφανώς δεν πρόκειται να συμβεί άμεσα απλά εγείρω τον κίνδυνο ενός νέου αντισυστημισμού ο όποιος μπορεί να πατήσει πάνω σε δικαιολογημένη αγανάκτηση του κόσμου για οποιοδήποτε ζήτημα γι’ αυτό και αγωνίζομαι Νέα Δημοκρατία να έχει το καλύτερο δυνατό ποσοστό κι όσο κι αν με πιέζετε δε θα σας δώσω ένα συγκεκριμένο στόχο θα το συζητήσουμε το βράδυ των εκλογών ποιο είναι το καλύτερο ποσοστό», απάντησε στο αίτημα Κασσελάκη για εκλογές και το στόχο της κάλπης των ευρωεκλογών.

Για το πολιτικό κόστος μεταρρυθμίσεων, όπως το νομοσχέδιο για την ισότητα στον γάμο, απάντησε πως, «μπορεί ναι μπορεί και όχι αλλά δεν είναι η μόνη. Κάναμε τα μη κρατικά πανεπιστήμια, κάνουμε τον δικαστικό χάρτη, ψηφίσαμε το νέο ποινικό κώδικα, κάνουμε σημαντικές παρεμβάσεις στην λειτουργία της αγοράς, φέρνουμε παραδείγματος χάρη κάτι το οποίο θα ήθελα να το προβάλλεται περισσότερο γιατί νομίζω ότι ενδιαφέρει τους πολίτες, το νέο σύστημα πληρωμών το IRIS το οποίο δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες δωρεάν να κάνουν ηλεκτρονικές συναλλαγές, όλα αυτά τα κάναμε σε εννιά μήνες. Είναι σημαντικές αλλαγές κάποιες εκ των οποίων αλλαγές προφανώς ξεβολεύουν και ενοχλούν κάποιους».

Η ένσταση για τους Σπαρτιάτες και η σύμπραξη με την αντιπολίτευση

Σε ερώτημα σχετικά με το αν θα προσφύγει η κυβέρνηση στον Άρειο Πάγο για τους Σπαρτιάτες και αν θα ζητήσει σύμπραξη με την αντιπολίτευση ο Πρωθυπουργός είπε πως, «θα το κάνουμε και μακάρι να μπορούμε να συντονιστούμε και με κόμματα της αντιπολίτευσης, ώστε αυτό να γίνει οργανωμένα θα καταθέσουμε υπόμνημα και νομίζω ότι εκ των υστέρων η νομοθετική πρωτοβουλία δικαιώνεται στο βαθμό που τουλάχιστον η υπόθεση αυτή εξετάζεται από το ανώτατο δικαστήριο και νομίζω ότι είναι μία ευκαιρία σε ένα κλίμα γενικότερης τοξικότητας να μπορούμε να συμφωνούμε τουλάχιστον σε κάποια αυτονόητα, αφού δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε πολλά, αλλά τουλάχιστον εδώ πέρα νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε ένα από κοινού βήμα προς στη σωστή κατεύθυνση».