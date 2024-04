Πολιτική

Μεσανατολικό: Συνεδριάζει το ΚΥΣΕΑ υπό τον Μητσοτάκη

Σε εγρήγορση και η ελληνική διπλωματία, μετά την επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ.

Στις 18:00 θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό το ΚΥΣΕΑ, όπως ανακοινώθηκε από το Μαξίμου.

Ο Υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, επέστρεψε εσπευσμένα από τις ΗΠΑ, όπου βρισκόταν εκπροσωπώντας τη χώρα στις εκδηλώσεις για την 25η Μαρτίου.

«Η ελληνική κυβέρνηση καταδικάζει απερίφραστα τις επιθέσεις του Ιράν προς το Ισραήλ, που συνιστούν σοβαρή επιδείνωση της ήδη επιβαρυμένης κατάστασης στην περιοχή. Τέτοιες ενέργειες θέτουν σε μεγάλο κίνδυνο την περιφερειακή και διεθνή ασφάλεια.

Είναι απολύτως αναγκαίο να αποφευχθεί οποιαδήποτε περαιτέρω διάχυση των εχθροπραξιών», αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Η επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ έγινε μαζικά με drones τα οποία αναχαιτίστηκαν τόσο πάνω από τον εναέριο χώρο του Ισραήλ, όσο και της Ιορδανίας, με τη συμβολή δυνάμεων των ΗΠΑ, της Βρετανίας και της Ιορδανίας.

Την ίδια ώρα, μάχες διεξάγονται και στα σύνορα του Ισραήλ με τον Λίβανο, κάτι που αυξάνει τους φόβους για γενίκευση της κρίσης.

Η Ελλάδα βρίσκεται με μία φρεγάτα στη Μαύρη Θάλασσα, για τη συνοδεία εμπορικών πλοίων προς τη Διώρυγα του Σουέζ.

Για σήμερα έχουν προγραμματιστεί έκτακτες συνεδριάσεις των G7 και του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει σε ανακοίνωσή του: «Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ καταδικάζει απερίφραστα την επικίνδυνη ιρανική επίδειξη ισχύος σε βάρος του Ισραήλ και εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή που θέτουν σε κίνδυνο την περιφερειακή ασφάλεια. Καλούμε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές, καθώς και τον ΟΗΕ και την ΕΕ, να προβούν στις δέουσες ενέργειες που θα οδηγήσουν σε άμεση αποκλιμάκωση και στην απαραίτητη διαφύλαξη της περιφερειακής σταθερότητας».?

Το ΚΚΕ αναφέρει σε ανακοίνωσή του: «Η αναμενόμενη επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ, ως αντίποινα στην εγκληματική επίθεση του ισραηλινού κράτους στην ιρανική πρεσβεία στη Δαμασκό της Συρίας, με νεκρούς ιρανούς αξιωματούχους, συνιστά επικίνδυνη κλιμάκωση του πολέμου στην Μέση Ανατολή που μπορεί να πάρει τρομακτικές διαστάσεις σε περίπτωση επίθεσης του Ισραήλ και των συμμάχων του κατά του Ιράν. Το ΚΚΕ είχε προειδοποιήσει από την πρώτη στιγμή ότι η ισραηλινή κατοχή και η γενοκτονία κατά του παλαιστινιακού λαού, με τη στήριξη των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, οι ισραηλινές επιθέσεις στην Συρία και το Λίβανο, καθώς επίσης οι ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί στην Ερυθρά Θάλασσα, με την παρουσία ευρωατλαντικών στρατιωτικών δυνάμεων και τη συμμετοχή και της Ελλάδας, διαμορφώνουν τους όρους για γενίκευση του πολέμου και ανοίγουν τις «πύλες της κολάσεως». Οι λαοί της περιοχής, μαζί και ο ελληνικός λαός, είναι στη δίνη μεγάλων κινδύνων. Η Ελλάδα με ευθύνη της κυβέρνησης της ΝΔ και τη συνενοχή του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ και των άλλων κομμάτων, είναι μπλεγμένη μέχρι το λαιμό σε δύο ταυτόχρονους ιμπεριαλιστικούς πολέμους, στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, με οδυνηρές συνέπειες. Τώρα να δυναμώσει η λαϊκή απαίτηση προς την κυβέρνηση της ΝΔ, για να αποσύρει άμεσα την στήριξη της στο κράτος-δολοφόνο του Ισραήλ και να απεμπλακεί η χώρα μας από τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους, να κλείσουν οι αμερικανοΝΑΤΟϊκές βάσεις και υποδομές, να επιστρέψει η Φρεγάτα «Ύδρα» από την επιχείρηση ΑΣΠΙΔΕΣ της ΕΕ στην Ερυθρά Θάλασσα. Ο λαός να μην αποδεχθεί να γίνει «κρέας για τα κανόνια» των ιμπεριαλιστών, για τα συμφέροντα της ελληνικής αστικής τάξης, να καταδικάσει αποφασιστικά την κυβέρνηση της ΝΔ και τα ΝΑΤΟϊκά, ευρωατλαντικά κόμματα, να δώσει δύναμη στο ΚΚΕ που παλεύει με συνέπεια για να ζήσουν οι λαοί ειρηνικά, αποτινάζοντας την καπιταλιστική βαρβαρότητα που γεννάει πολέμους, φτώχεια και προσφυγιά».

