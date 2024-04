Πολιτική

Μεσανατολικό: Σε εξέλιξη η έκτακτη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ υπό τον Μητσοτάκη

Μετά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή συνεδριάζει εκτάκτως το ΚΥΣΕΑ υπό τον Πρωθυπουργό.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η έκτακτη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ, στον απόηχο των δραματικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή μετά την επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ χθες τη νύχτα.

Υπενθυμίζεται πως ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, επέστρεψε εσπευσμένα στην Ελλάδα από την Αμερική και ως εκ τούτου δεν θα παραστεί στην παρέλαση για τον εορτασμό της επετείου της εθνικής παλιγγενεσίας του 1821 που θα πραγματοποιηθεί στην 5η Λεωφόρο στη Νέα Υόρκη.

Προσερχόμενος στο Μέγαρο Μαξίμου ο υπουργός Εθνικής Άμυνας ερωτηθείς αν ανησυχεί για τις εξελίξεις, αρκέστηκε να δηλώσει πως αργότερα θα βγει ανακοίνωση από την κυβέρνηση.

