Ρόδος - Χατζηνικόλας: Η Περιφέρεια έταξε βοήθημα στα παιδιά του νεκρού εθελοντή, αλλά... δεν μπορεί να το δώσει!

Τι αναφέρει σε εξώδικο που έστειλε η χήρα του άτυχου εθελοντή, που πέθανε ενώ μαινόταν η μεγάλη φωτιά στην Ρόδο. "Απίθανη" είναι η απάντηση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

-

Εξώδικη δήλωση για να διαμαρτυρηθεί για την μη υλοποίηση ακόμη της αποφάσεως που ελήφθη τον Αύγουστο του 2023 από το περιφερειακό συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου για την ενίσχυση με το χρηματικό ποσό των 24.000 ευρώ ετησίως των παιδιών του εθελοντή Γεωργίου Χατζηνικόλα μέχρι να ενηλικιωθούν απέστειλε η χήρα του.

Ο 39χρονος εθελοντή Γεωργίος Χατζηνικόλας, επί 10 ημέρες έδινε «μάχη» στο πύρινο μέτωπο του νησιού το καλοκαίρι του 2023 και κατέληξε αφού πρώτα πήγε στο Νοσοκομείο Ρόδου με έντονα αναπνευστικά προβλήματα.

Είχε αποφασιστεί ειδικότερα η Περιφέρεια να χρηματοδοτεί σε ετήσια βάση την οικογένεια του εκλιπόντος με 24.000 ευρώ, μέχρι τα δύο παιδιά του που είναι πέντε και εννέα ετών αντίστοιχα, να φτάσουν τα 18 έτη.

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σε εξώδικη απάντηση που απέστειλε αναφέρει τα εξής:

«Σε απάντηση της από 8 Απριλίου 2024 εξώδικου δήλωσης διαμαρτυρίας της πρώτης από εσάς, την οποία παραλάβαμε την 8η Απριλίου 2024 σας γνωρίζουμε τα εξής:

Όπως αναφέρετε και στην δήλωσή σας, το περιφερειακό συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου, μετά τον αδόκητο θάνατο του συζύγου και πατέρα σας Γεωργίου Χατζηνικόλα, την 2α Αυγούστου 2023, με την υπ’ αριθμό 157/3/8/2023 ομόφωνη απόφαση του ενέκρινε την χρηματοδότηση της οικογενείας του με το ποσό των ΕΥΡΩ 24.000,00 ετησίως έως την ενηλικίωση των ανήλικων τέκνων σας.

Ωστόσο η υλοποίηση της παραπάνω απόφασης, προσκρούει στους ισχύοντες κανόνες δημοσιονομικού ελέγχου.

Ανεξαρτήτως του ό,τι η, μέσω αποστολής εξώδικης δήλωσης, διεκδίκηση της εκτέλεσης της απόφασης του περιφερειακού συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου, στην οποία μάλιστα εκτός του ό,τι τάσσεται και προθεσμία για την καταβολή του ορισθέντος ποσού, γίνεται αναφορά και σε γεγονότα άσχετα και μη προεκλογικής περιόδου με την παρούσα σας ενημερώνουμε ότι η πολιτική βούληση για την υλοποίηση της ανωτέρω απόφασης παραμένει αναλλοίωτη και ο οργανισμός μας βρίσκεται στο στάδιο αναζήτησης της επιτρεπτής από τους δημοσιονομικούς κανόνες διαδικασίας υλοποίησής της και της εκταμίευσης του παραπάνω ποσού.

Για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Νικόλαος Παπασταματίου

Εκτελεστικός γραμματέας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου»

Πηγή: dimokratiki.gr

