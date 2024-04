Καιρός

Καιρός: Τοπικές βροχές, αφρικανική σκόνη και άνοδος θερμοκρασίας την Δευτέρα

Που αναμένεται να υπάρχουν αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα. Που θα βρέξει. Πόσο ισχυροί θα πνέουν οι άνεμοι. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ για την Δευτέρα, αναμένονται αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πυκνότερες με τοπικές βροχές. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Βαθμιαία επικράτηση ανατολικών-νοτιοανατολικών ανέμων, με ενισχυμένες εντάσεις στη νότια χώρα, τοπικά στα 6 με 7 και βαθμιαία στα θαλάσσια έως 8 μποφόρ. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, η οποία στα νότια θα παρουσιάζει αυξημένες συγκεντρώσεις στην ατμόσφαιρα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κυρίως στα δυτικά και νότια και θα φτάσει στα βόρεια τους 20 με 22 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 23 με 25 και στην Κρήτη τους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική αναμένονται αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πυκνότερες. Λίγες τοπικές βροχές μικρής διάρκειας αναμένονται τις πρωινές και τις βραδινές ώρες. Θα πνέουν άνεμοι μεταβλητοί, 3 με 4 μποφόρ και από τις πρωινές ώρες ανατολικοί-νοτιοανατολικοί, βαθμιαία έως 5 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλονίκη αναμένονται αραιές νεφώσεις, που βαθμιαία θα πυκνώσουν. Από το βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Θα πνέουν άνεμοι βορειοδυτικοί, 3 με 4 μποφόρ, τις πρωινές ώρες έως 5 μποφόρ και τις απογευματινές ώρες νοτιοανατολικοί. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλία αναμένονται αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πυκνότερες, με λίγες τοπικές βροχές μικρής διάρκειας από το μεσημέρι. Θα πνέουν άνεμοι μεταβλητοί, 3 με 4 και από τις προμεσημβρινές ώρες ανατολικών διευθύνσεων έως 5 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Στην Μακεδονία και στην Θράκη αναμένονται αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν. Από αργά το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Θα πνέουν άνεμοι μεταβλητοί, 3 με 4 μποφόρ, τις πρωινές ώρες τοπικά βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ και από το μεσημέρι-απόγευμα νοτιοανατολικοί. Ο υδράργυρος θα δείξει από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου, στην Κεντρική Μακεδονία έως 22 βαθμούς (σημ: στη δυτική Μακεδονία, 3-4 βαθμούς χαμηλότερα).

Στο Ιόνιο, στην Ήπειρο, στην δυτική Στερεά και στην δυτική Πελοπόννησο αναμένονται αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πυκνότερες, με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας αρχικά στα νότια και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές. Θα πνέουν άνεμοι από ανατολικές διευθύνσεις, 3 με 5 και βαθμιαία τοπικά στα νότια 6 με 7 μποφόρ. Το θερμόμετρο θα δείξει από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου, στα νότια έως 25 βαθμούς (σημ: στην Ήπειρο, 2-3 βαθμούς χαμηλότερα).

Στην ανατολική Στερεά, στην Εύβοια και στην ανατολική Πελοπόννησο αναμένονται αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες, με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας αρχικά στα νότια και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές. Θα πνέουν άνεμοι μεταβλητοί, 3 με 4 μποφόρ. Από τις πρωινές ώρες ανατολικών διευθύνσεων 4 με 5, τοπικά στα νοτιότερα 6 με 7 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 13 έως 24-25 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη αναμένονται αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες, με τοπικές βροχές κυρίως στις Κυκλάδες έως το μεσημέρι. Έως και τις πρωινές ώρες θα πνέουν άνεμοι ανατολικοί-νοτιοανατολικοί και στις Κυκλάδες νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Στη συνέχεια ανατολικοί-νοτιοανατολικοί, 6 με 7 μποφόρ και βαθμιαία τοπικά έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου, στην Κρήτη έως 26 με 28 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα αναμένονται αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες, με λίγες τοπικές βροχές μικρής διάρκειας. Θα πνέουν άνεμοι από νότιες διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ και βαθμιαία νοτιοανατολικοί στα νότια 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου, στα νότια έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τρίτη

Στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και πρόσκαιρα στο Ιόνιο, τα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο προβλέπονται νεφώσεις με βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις παροδικά πυκνότερες. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης με αυξημένες συγκεντρώσεις στην ατμόσφαιρα. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί-βορειοανατολικοί, 4 με 6 και στα νότια νοτιοανατολικοί 7 με 8 μποφόρ. Από το απόγευμα βαθμιαία στα δυτικά θα στραφούν σε βορειοδυτικούς, 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κυρίως στα δυτικά και νότια. Ο υδράργυρος θα φτάσει στα βόρεια τους 21 με 23 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 24 με 27 και στη βόρεια Κρήτη τοπικά τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

