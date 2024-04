Αθλητικά

Τσιτσιπάς - Βαρκελώνη: Δεν τα κατάφερε στον τελικό ο Έλληνας πρωταθλητής (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έδωσε τον καλύτερό του εαυτό αλλά ηττήθηκε. Στιγμιότυπα και λεπτομέρεις από την αναμέτρηση "ντέρμπι".

-

«Εκδίκηση» από τον Στέφανο Τσιτσιπά για την ήττα στον τελικό του τουρνουά Masters του Μόντε Κάρλο πήρε στις 21.04 ο Κάσπερ Ρούουντ.

Στον καταληκτικό αγώνα για το τρόπαιο του Barcelona Open, ο Νορβηγός τενίστας επικράτησε με 2-0 του Έλληνα πρωταθλητή, σταματώντας το σερί του τελευταίου στο χώμα από την έναρξη της περιόδου (είχε 10 νίκες).

Ο Ρούουντ σε λιγότερο από μιάμιση ώρα επικράτησε με 2-0 σετ (7-5, 6-3), πανηγυρίζοντας τον πρώτο του τίτλο στην πρωτεύουσα της Καταλονίας και φτάνοντας τους 11 στην ATP. Έγινε, παράλληλα, ο πρώτος Σκανδιναβός που κατακτά το συγκεκριμένο τρόπαιο, μετά το 1990 που έγινε ATP 500, ενώ ο σημερινός ήταν το πρώτος του τίτλος στο 2024 μετά από τους τρεις χαμένους τελικούς σε Λος Κάμπος, Ακαπούλκο και Μόντε Κάρλο.

Δεν μπόρεσε ο Τσιτσιπάς να ολοκληρώσει με τον ιδανικότερο τρόπο την καταπληκτική δεύτερη εβδομάδα του σε χωμάτινη επιφάνεια. Η «κατάρα» των χαμένων τελικών σε τουρνουά ATP 500 συνεχίστηκε και στην Βαρκελώνη, με το Νο. 7 του κόσμου να γνωρίζει την 11η ήττα του σε ισάριθμους τελικούς που αγωνίστηκε μέχρι τώρα στην καριέρα του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ειδήσεις σήμερα:

Θάνατος βρέφους - Κως: Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Σπερχειάδα: Ύψωσαν σημαία της Χούντας στον Αγροτικό Συνεταιρισμό (βίντεο)

Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης: αν η γυναίκα δεν επιστρέψει σπίτι, τα παιδιά θα εγκληματούν (βίντεο)