Πολιτική

Ανδρουλάκης προς αστυνομικούς: Στόχος μας, μια ΕΛΑΣ αξιοκρατική και καλοπληρωμένη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ σχετικά με την οπαδική βία, αλλά και σχετικά με τη δολοφονία του Γιώργου Λυγγερίδη.

-

Συνάντηση με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων (ΠΟΑΣΥ) είχε το μεσημέρι της Δευτέρας ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

«Το δόγμα της κυβέρνησης για “νόμο και τάξη”, όπως αυτό αναπτύχθηκε μετά το 2019, έχει καταρρεύσει παταγωδώς. Η εγκληματικότητα και η παραβατικότητα αυξάνονται. Συγχρόνως, είχαμε το τραγικό γεγονός με έναν νέο συνάδελφό σας που έχασε τη ζωή του προσπαθώντας να κερδίσει λίγα χρήματα παραπάνω, καθώς κάποιοι αναγκάζονται να κάνουν δύο και τρεις δουλειές. Γι’ αυτό προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ είναι να υπάρχει στο Σώμα αξιοκρατία και μισθολογική ενίσχυση. Εμείς θέλουμε και στεκόμαστε στο πλευρό τους, γιατί ο πολίτης νιώθει απεριόριστη ανασφάλεια. Και ιδιαίτερα οι φτωχότεροι Έλληνες και η μεσαία τάξη που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να πληρώσουν αυτό το οποίο έπρεπε να προσφέρει το κράτος καθημερινά, σε όλες τις γειτονιές της χώρας» επισήμανε ο κ. Ανδρουλάκης.

Αναφερόμενος στον τραγικό θάνατο του αστυνομικού των ΜΑΤ στου Ρέντη και σε γεγονότα ακραίας βίας μέσα και έξω από αθλητικούς χώρους, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής τόνισε ότι «για εμάς είναι προτεραιότητα η ασφάλεια. Πιστεύω ότι στο Σώμα πρέπει να υπάρχει ισχυρή αξιοκρατία. Οι καλύτεροι αξιωματικοί να είναι αυτοί που θα προσφέρουν στον ελληνικό λαό. Αποκομματικοποιημένα πλήρως. Ζήσαμε πολλά άσχημα γεγονότα σε αυτό τον τομέα τα τελευταία χρόνια που πλήγωσαν το κύρος του Σώματος και δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ έβλεπαν ακόμα και την αστυνομία ως λάφυρο. Θέλω, επίσης, να σας πω ότι για αυτόν τον λόγο εντάξαμε, με δική μου πρωτοβουλία, στο ψηφοδέλτιό μας, τον εξαιρετικό σας συνάδελφο και εξαιρετικό αξιωματικό, τον Γιώργο Καλλιακμάνη, διότι θέλουμε αυτά τα θέματα –και συμβολικά και ουσιαστικά– να σηματοδοτείται ότι για εμάς αποτελούν προτεραιότητα».

Ειδήσεις σήμερα:

Νίσυρος: “Ανοίγουν στόματα” για παρενόχληση παιδιών από τον αρχαιοφύλακα

Γυναικοκτονία Κυριακής – Τζούλη: Όλα δείχνουν πως το υλικό από τις κάμερες μονταρίστηκε

Άρης: Ο Δεληζήσης αποχαιρέτισε την ομάδα