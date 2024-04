Πολιτική

Χριστοφιλοπούλου για Μπελέρη: όσα λένε τα ακούω βερεσέ (βίντεο)

Τι είπε η συνυποψήφια του Φρέντη Μπελέρη για τις δηλώσεις της που προκάλεσαν αντιδράσεις.

Καλεσμένη στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Καλημέρα Ελλάδα" ήταν η Εύη Χριστοφιλοπούλου, υποψήφια με τη ΝΔ στις ευρωεκλογές, το πρωί της Δευτέρας, με αφορμή, αντιδράσεις πυο είχαν προκληθεί από τς δηλώσεις της για τον συνυποψήφιο στο "γαλάζιο" ευρωψηφοδέλτιο Φρεντη Μπελέρη.

Όπως διευκρίνισε η ίδια, “αυτό που εννοούσα είναι το αυτονόητο. Οι υποψήφιοι προσθέτουμε κάτι με την εμπειρία μας, τις γνώσεις μας… Αρα τα κόμματα προσπαθούν να φτιάξουν τα ψηφοδέλτια με σκοπο΄να προσελκύσουν τους ψηφοφόρους”

“Αν ο κ. Μπελέρης ήταν ακροδεξιός, θα πήγαινε υποψήφιος στον κ. Βελόπουλο, στον κ. Νατσιό, επέλεξε να είναι σε εμάς. Το ότι ο Μπελέρης είναι ακροδεξιός, το ακούω “βερεσέ”, είπε ακόμη η υποψήφια ευρωβουλευτής.

Όπως πρόσθεσε, η επιλογή του ίδιου του Φρέντη Μπελέρη να πολιτευτεί με τη Νέα Δημοκρατία, είναι συμβολισμός για τεχνικά ζητήματα.

Με την υποψήφια της Νέας Δημοκρατίας, "διασταύρωσαν τα ξίφη" τους λίγο πριν την επίσημη έναρξη της προεκλογικής περιόδου, η Ρόζα Βρεττού, υποψήφια στο ευωψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ και ο Δημήτρης Πανόπουλος, υπψήφιος ευρωβουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ.

