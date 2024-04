Κοινωνία

Άγιοι Ανάργυροι - Κυριακή Γρίβα: Νέα ντοκουμέντα από την δολοφονία παρουσίασε ο ΑΝΤ1 (εικόνες)

Ο ΑΝΤ1, φέρνει στο “φως” της δημοσιότητας, νέα φωτογραφικά ντοκουμέντα από τη μοιραία νύχτα που ο 39χρονος δολοφονησε άγρια την Κυριακή, έξω από το ΑΤ Αγίων Αναργύρων.

Της Κέλλυς Χεινοπώρου

Νέο φωτογραφικό ντοκουμέντο από την γυναικοκτονία έξω από το Αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων, φέρνει στο φως ο ΑΝΤ1.

Όπως φαίνεται στα ντοκουμέντα, η 28χρονη Κυριακή, έπεσε νεκρή μια ανάσα από το κουβούκλιο του φρουρού.

Ανάμεσα στις φωτογραφίες, βρίσκεται το ματωμένο μαχαίρι που τελείωσε πισώπλατα την άτυχη Κυριακή.

Ηταν 1η Απριλίου, λίγο μετά τις 10 το βράδυ και ο 39χρονος δράστης με την μηχανή του πάρκαρε μπροστά από το ΑΤ και έψαχνε το θύμα. Όταν το εντόπισε, άφησε το κλειδί πάνω στη μηχανή, δίπλα το κινητό και “πετάχτηκε” για να μαχαιρώσει την πρώην σύντροφό του πισώπλατα.

Η Κυριακή έπεσε στο έδαφος, μπροστά στην είσοδο του τμήματος, μόλις 1μιση μέτρο μακριά από το κουβούκλιο του αστυνομικού φρουρού. Το κορίτσι έχασε πολύ αίμα. Ο ιατροδικαστής και τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας του θύματος μιλά για τέτοια κηλίδωση γύρω από άψυχο σώμα, που καταγγέλλεται ότι η Κυριακή έμεινε αβοήθητη και μετά την επίθεση με μαχαίρι!

Όπως καταγγέλλει η δικηγόρος της μητέρας της Κυριακής Γρίβα, Έλενα Τζούλη, “Δεν έγινε καμία προσπάθεια να ανακάμψουν την ακατάσχετη αιμορραγία , ξεψύχησε μπροστά τους. Εκ της ιδιότητάς τους όφειλαν να πιέσουν, να δείξουν ότι κάτι κάνουν. Ούτε αυτό έκαναν.”

Το μαχαίρι, με λάμα 20 εκατοστών, δεν εντοπίστηκε στο σημείο του εγκλήματος, δίπλα στο άψυχο σώμα του θύματος, αλλά δύο μέτρα μακριά, δίπλα στην πόρτα του φρουρού. Γιατί εντοπίζεται εκεί; Γιατί σύμφωνα με κατάθεση της νεαρής αστυφύλακα, ο φρουρός δεν αφοπλίζει τον δράστη αμέσως, αλλά λίγη ώρα αργότερα, όταν η 22χρονη άπειρη συνάδελφός του κατεβαίνει από τον 1ο όροφο στην είσοδο, βλέπει τον δράστη στην άκρη ελαφρά τραυματισμένο, με το όπλο στο χέρι και σε εκείνο το σημείο ζητά από τον φρουρό να αφοπλίσει τον δράστη.

Δίπλα στο άτυχο κορίτσι είναι πεσμένο το κινητό με το οποίο “πάλευε” στα τελευταία δευτερόλεπτα της ζωής της να βρει περιπολικό που θα την συνοδευε στο σπίτι. Πιο κει, η τσάντα της που περιείχε το τελευταίο γράμμα του δράστη και δυο φωτογραφίες του, τα οποία εκείνο το βράδυ η Κυριακή τα έφερε στην τσάντα της προκειμένου να τα δώσει στους αστυνομικούς, ώστε να εντοπίσουν τον άνδρα που φοβόταν. Δίπλα στο σκηνικό της φρίκης, και η τσάντα του δράστη, στην οποία έφερε δισκία με βαριά ηρεμιστικά, το εισιτήριο ταξιδιού από την Άρτα στην Αθήνα και τη μωβ θήκη που έκρυβε το μαχαίρι.

Ούτε μια, ούτε δύο, αλλά 16 ολόκληρες ημέρες μετά το άγριο φονικό της Κυριακής Γρίβα, δόθηκε η εντολή από την Διεύθυνση Ασφαλείας Δυτικής Αττικής που διενεργεί την έρευνα για την δολοφονική επίθεση, να κατασχεθεί ολόκληρο το καταγραφικό, την ώρα που οι συγγενείς του θύματος μιλούν για πιθανότητα αλλοίωσης των βίντεο. Ο τεχνικός ασφαλείας του δικτύου που έδωσε ένορκη κατάθεση φέρεται να υποστήριξε τα εξής:

“Συνεργάζομαι με την εταιρία που έχει την συντήρηση και την τεχνική υποστήριξη του συστήματος επιτήρησης με κάμερες του κτιρίου που στεγάζεται το τμήμα. Στις 16 Απριλίου , μετά από αίτημα των αρχών, σας το παραδίδω. Όπως είδα πριν από την αφαίρεσή του , υπάρχουν δεδομένα καταγραφής από την ημέρα του φόνου, από τις 21.40 εως και σήμερα”.

To επόμενο Σάββατο αναμένεται ο δράστης που βρίσκεται προφυλακισμένος στο ψυχιατρείο των φυλακών Κορυδαλλού να εξεταστεί από τον ψυχιατρικό πραγματογνώμονα που έχει διορίσει η ανακρίτρια.

