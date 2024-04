Life

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Θεαματική εκδήλωση για τα εγκαίνια του κτηρίου Θεσσαλονίκης (βίντεο)

Εθελόντριες του ΕΕΣ πραγματοποίησαν καταρρίχηση στην πρόσοψη του ιστορικού κτηρίου, στην γιορτή για την επαναλειτουργία του.

Την Πέμπτη 25.04 πραγματοποιήθηκε εκδήλωση από το Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλονίκης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για την ανακαίνιση και τον φωτισμό, του ιστορικού κτιρίου του Ε.Ε.Σ. στην πόλη, παρουσία του Προέδρου του Ε.Ε.Σ Δρα. Αντώνη Αυγερινού, και εκπροσώπων της πολιτικής και πολιτειακής ηγεσίας του τόπου.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι παρευρισκόμενοι παρακολούθησαν μία άκρως εντυπωσιακή καταρρίχηση στο ανακαινισμένο κτίριο του Ε.Ε.Σ. από εθελόντριες Σαμαρείτισσες–Διασώστριες του Π.Τ. Ε.Ε.Σ. Θεσσαλονίκης, με αφορμή τη συμπλήρωση 110 ετών αδιάκοπης λειτουργίας και κοινωνικής προσφοράς του Τμήματος.

Βίντεο από την εντυπωσιακή καταρρίχηση των εθελοντών του Ε.Ε.Σ.:

Πηγή βίντεο: Thestival.gr

Ο Δρ. Αυγερινός στην ομιλία του, μεταξύ άλλων ανέφερε: «Είμαι σήμερα εδώ για να τιμήσω μία επετειακή εκδήλωση. Όπως ξέρετε γιορτάζουμε τα 110 χρόνια από την ίδρυση του περιφερειακού τμήματος της Θεσσαλονίκης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Από καρδιάς θέλω όλοι να μαζί να αποτίσουμε τον ελάχιστο φόρο τιμής, σεβασμού και μνήμης σε αυτούς του υπέροχους πρωτομάστορες, πρωτεργάτες του Ελληνικού Ερυθροσταυρισμού. Είναι αυτοί που με τις απαράμιλλες, αλτρουιστικές τους πράξεις και ενέργειες έκαναν αυτό το τμήμα ένα φλεγοβόλο κέντρο μίας σφριγηλής ανθρωπιστικής προσφοράς και κατάφεραν να αναπτύξουν μία τεράστια αγαθοεργή δράση σε ένα ευρύ πεδίο δραστηριοτήτων του Ερυθροσταυρικού κινήματος».

Χαιρετισμούς απηύθυναν η αντιπεριφερειάρχις υγείας & κοινωνικής αλληλεγγύης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Μελίνα Δερμεντζοπούλου και ο αντιδήμαρχος κοινωνικής πολιτικής, αλληλεγγύης και πρόνοιας του Δήμου Θεσσαλονίκης Ευθύμης Χατζηθεόκλητος, ενώ στην εκδήλωση του Ε.Ε.Σ. παρευρέθη και ο συντονιστής του Γραφείου Πρωθυπουργού Θεσσαλονίκης Γιάννης Παπαγεωργίου.

