Ημέρα της Γης: Ο ΕΕΣ παρουσιάζει την Στρατηγική Κλιματικής Αλλαγής

Η Στρατηγική Κλιματικής Αλλαγής του ΕΕΣ για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κόσμου σχετικά με τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (E.E.Σ.), με αφορμή την Διεθνή μέρα της Γης (22/5) και στο πλαίσιο των συντονισμένων δράσεων του για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κόσμου για τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, παρουσιάζει την επίσημη Στρατηγική Κλιματικής Αλλαγής που έχει εκπονήσει.

Η Επίσημη Στρατηγική Κλιματικής Αλλαγής του Ε.Ε.Σ. εδώ.

Συγκεκριμένα, ο Ε.Ε.Σ., καταθέτοντας την εξειδίκευση και την τεχνογνωσία χρόνων, παρουσιάζει μια πολυμερή προσέγγιση του ζητήματος, ανοικοδομώντας μια αρχιτεκτονική διαχείρισης των κλιματικών δεδομένων, προασπιζόμενος την προτεραιότητα επιβίωσης του ανθρώπου και του πλανήτη. Ταυτόχρονα, προτρέπει στην πραγματοποίηση αλληλένδετων και αλληλοενισχυόμενων παρεμβάσεων που θα επιτυγχάνουν όχι μόνο την διαμόρφωση περιβαλλοντικής αγωγής και εκπαίδευσης αλλά και την υιοθέτηση προσεκτικά σχεδιασμένων παρεμβάσεων πρόληψης, έγκαιρης αντιμετώπισης των κλιματικών κινδύνων κι ενδυνάμωσης των πολιτών με παράλληλη διαφύλαξη και προστασία της φυσικής μας κληρονομιάς.

Η στρατηγική Κλιματικής Αλλαγής του Ε.Ε.Σ. κατανέμεται σε 4 βασικούς πυλώνες:

Γνώση – Ενημέρωση –Ευαισθητοποίηση Προβλέψεις – Διάδοση Επικοινωνία Πρόληψη – Ετοιμότητα – Ανταπόκριση Καινοτομία – Ενίσχυση Ανθεκτικότητας – Μείωση Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος

Ο Ε.Ε.Σ, παρουσιάζει την στρατηγική της Κλιματικής Αλλαγής με πλήρη σεβασμό στο περιβάλλον αλλά και την κοινωνία μας και δεσμεύεται για την υλοποίηση καινοτόμων δράσεων και προγραμμάτων, με στόχο την αναχαίτηση των δυσάρεστων και σε πολλές περιπτώσεις καταστροφικών συνεπειών που εμφανίζονται από την κλιματική ανισορροπία.

