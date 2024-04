Αθλητικά

Ολυμπιακός: Κέρδισε άνετα την Λαμία με το μυαλό... στην Άστον Βίλα

Παρά το rotation, ο Ολυμπιακός κέρδισε την Λαμία και πλέον στρέφει το μυαλό του στον αγώνα για το Conference League.

Με το μυαλό να... ταξιδεύει ήδη στο Μπέρμιγχαμ και τον ιστορικό ημιτελικό με την Αστον Βίλα και με αρκετές αλλαγές στη σύνθεσή του, ο Ολυμπιακός επικράτησε 4-1 της Λαμίας στο «Γ. Καραϊσκάκης», σε αναμέτρηση για την 8η αγωνιστική των play-off της Super League. Ο Τσικίνιο στο 24΄, ο Ναβάρο στο 27΄, ο Ποντένσε στο 52΄ και ο Αλεξανδρόπουλος στο 93΄ πέτυχαν τα γκολ των «ερυθρολεύκων», που διατηρούν τις λιγοστές ελπίδες τους για τον τίτλο. Ο Τόσιτς στο 64΄ μείωσε για την ομάδα του Λεωνίδα Βόκολου, που στο τελευταίο ημίωρο θα μπορούσε να βρει κι άλλα γκολ.

Οι πολλές αλλαγές του Μεντιλίμπαρ φάνηκε να... μπερδεύουν λίγο τον Ολυμπιακό, ο οποίος στο πρώτο 20λεπτο απείλησε μόνο μία φορά, όταν ο Μασούρας δεν μπόρεσε να βρει τη μπάλα στη μικρή περιοχή, μετά το πολύ ωραίο γύρισμα του Ορτα. Στην πρώτη μεγάλη ευκαιρία τους, όμως, οι «ερυθρόλευκοι» άνοιξαν στο σκορ στο 24΄: εξαιρετική ατομική προσπάθεια του Ποντένσε και πάσα στον Τσικίνιο, που με δυνατό σουτ νίκησε τον Κοσέλεφ. Τρία λεπτά αργότερα (27΄), ο Εσε έκλεψε τη μπάλα και με κάθετη μεταβίβαση έβγαλε τον Ναβάρο τετ-α-τετ με τον τερματοφύλακα, ο Ισπανός σκόραρε και ουσιαστικά «καθάρισε» από νωρίς το ματς.

Απαλλαγμένοι από το -όποιο- άγχος, οι γηπεδούχοι αναζήτησαν κι άλλα γκολ, αλλά τα σουτ του Εσε και του Ποντένσε δεν βρήκαν στόχο, ενώ στο ξεκίνημα του β΄ μέρους (50΄), ο Κοσέλεφ απέκρουσε δύσκολα την κεφαλιά του Μασούρα. Στο 52΄, όμως, ο γκολκίπερ της Λαμίας δεν μπορούσε να κάνει τίποτα για να διορθώσει το λάθος του Σιμόν, το οποίο εκμεταλλεύθηκε ο Ποντένσε για να πετύχει το 3-0 με ωραίο ψηλοκρεμαστό πλασέ από το ύψος της μεγάλης περιοχής. Ο Μασούρας δοκίμασε κάτι αντίστοιχο στο 55΄, αλλά αστόχησε απελπιστικά, ο Μεντιλίμπαρ έκανε αλλαγές και οι φιλοξενούμενοι... ξεθάρρεψαν. Προειδοποίησαν στο 61΄ με σουτ του Τσιλούλη που απέκρουσε ο Πασχαλάκης, μείωσαν στο 64΄ με πλασέ του νεοεισελθόντα Τόσιτς και είχαν πολύ μεγάλη ευκαιρία να πλησιάσουν ακόμη περισσότερο στο 77΄, όταν ο Τσιλούλης βρέθηκε απέναντι από τον Πασχαλάκη (μετά από εξαιρετική πάσα του Τόσιτς), αλλά το πλασέ του έστειλε τη μπάλα δίπλα από το δοκάρι. Ο Ολυμπιακός τελικά κράτησε τη νίκη και στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων πέτυχε και τέταρτο γκολ με τον Αλεξανδρόπουλο, αλλά σίγουρα η εικόνα του τελευταίου ημιώρου προβλημάτισε τον προπονητή του.

Διαιτητής: Διαμαντόπουλος (Αρκαδίας)

Κίτρινες: Αμπι - Τερεζίου

Οι συνθέσεις:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Πασχαλάκης, Τσικίνιο (58΄ Αλεξανδρόπουλος), Ορτα (84΄ Ελ Αραμπί), Βέζο, Κίνι, Μασούρας (73΄ Μαρτίνς), Ρίτσαρντς, Ναβάρο (73΄ Ελ Κααμπί), Εσε, Ρέτσος (58΄ Αμπι), Ποντένσε

ΛΑΜΙΑ (Λεωνίδας Βόκολος): Κοσέλεφ, Σίντκλεϊ, Σιμόν (58΄ Τόσιτς), Τζανετόπουλος, Γιαννούτσος, Νούνιες (46΄ Τερεζίου), Τζανδάρης, Τσιλούλης, Μαρτίνεθ (75΄ Τσούκαλος), Λέικ (84΄ Τσιλιανίδης), Κοντονίκος (46΄ Βασιλαντωνόπουλος)

